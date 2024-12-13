海康威視：終止五個在新疆的政府合約項目

近來頻遭美國點名制裁的中國監控設備巨頭海康威視，宣布已終止在新疆的五份政府合約項目。(圖／取自DoNews微博)

近來頻遭美國點名制裁的中國監控設備巨頭海康威視，宣布已終止在新疆 的五份政府合約項目。同時，海康威視同日公告，控股股東中電海康集團已取得工商銀行所發出的增持專款貸款 承諾函。工商銀行杭州分行將為中電海康集團提供不超過人民幣1.2億元（下同，約新台幣 元）的貸款經費專款用於集中競價交易方式增持海康威視股份，貸款年限不超過3年。

據路透報導，海康威視於12月13日在提交給深圳證交所的文件中宣布，該公司位於新疆地區的五家子公司將不再提供合同維護服務。而這些項目均位於新疆，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及平安城市PPP項目（政府機構與私營部門之間的合同約定）。據了解，項目中標時間為2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

報導並稱，此次合約終止涉及的項目子公司包括烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。文件指出，這些子公司將停止業務運營。然而，文件當中未詳以說明合約終止原因，但上述五家公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單中，指其涉嫌協助壓迫新疆少數民族。

另，海康威視則在公告中強調，「終止項目合同不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營成果和財務狀況產生重大影響。」

實際上，新加坡 《聯合早報》提到，作為中國國有控股的上市企業，海康威視近幾年經營備受挑戰。美國在2019年以新疆人權問題為由，將該公司列入出口管制實體清單，美國聯邦通信委員會（FCC）2021年將海康威視列入禁止進口與禁售名單。

而海康威視為挽回名譽曾對此採取應對措施，當時不僅公開了99頁的報告，還聲稱聘請了美國律師事務所Arent Fox LLP執行內部審查，以進一步「更加保護」人權，不過報告內文皆未談到新疆。

據了解，海康威視今年在財報中曾提到，2024年上半年，中國國內市場需求偏弱，行業分化明顯。而海外市場整體平穩，部分地區衝突持續，主要經濟體貿易摩擦增多，考驗公司的全球經營和合規治理能力。