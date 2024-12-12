我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合健保兇嫌獄友 用「燈光、喊叫」隔牆參與新聞直播

9項好市多Kirkland商品 不輸知名品牌

中國舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式 降旗致哀

記者陳政錄／即時報導
今年12月13日，是中國第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升五星旗、下半旗儀式。(中新社)
今年12月13日，是中國第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升五星旗、下半旗儀式。(中新社)

中國今(13)天上午十時，在南京舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式，據央視新聞，約8,000名社會各界代表陸續進場，在稍早的國歌結束後，五星紅旗已下降至桿頂三分之一處，「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」四周也已經插上了260多面國家公祭幡，現場「莊嚴和肅穆。」

綜合央視新聞、新華社報導，今天是中國南京大屠殺死難者國家公祭日，上午8時，侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念館舉行升旗、下半旗典禮，上午10時，舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

儀式開始時，今天十點零一分至十點零二分，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船汽笛齊鳴。當天，17處南京大屠殺罹難同胞叢葬地、12個社區和6個愛國教育基地，同步舉行悼念活動。

今年是南京大屠殺87周年，中國在2014年，由全國人大常委會會議通過決議，將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，每年12月13日國家舉行公祭活動，悼念南京大屠殺死難者和所有在日軍侵華戰爭期間的死難者。因此，今年是中國第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日。

侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念史料研究部副研究館員魏雲蘭說，這項儀式是固定的、持續的、長期的、制度化的和可參與的，並以此實現凝聚民族精神、固化共同記憶、發揮愛國主義教育功能的目標。

值得注意的是，由於今年曾發生日本兒童遭到攻擊受傷，因此，今天有過半在中國的日本人學校停課，或改採網路授課。

日本駐中國大使館日前也因此發布，「關於12月13日『南京事件』的告示」，以「特別需要注意之日」形容稱，該日中國民眾的反日情緒特別容易高漲，日本人需要特別小心，外出時要時時注意周圍環境，並採取一切可能的安全預防措施，並提醒近來中國「無差別殺傷事件」頻頻發生，人們外出需要更加注意安全。

日本 大使館

上一則

解放軍要不要對台演習？ 中國國防部：打「獨」促統不會手軟

延伸閱讀

習近平見統一俄羅斯黨主席 加強中俄戰略對接

習近平見統一俄羅斯黨主席 加強中俄戰略對接
俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人
中國央視2025春晚吉祥物亮相 青蛇「巳升升」送如意

中國央視2025春晚吉祥物亮相 青蛇「巳升升」送如意
南韓暴雪增至5人罹難 降雪略見緩和

南韓暴雪增至5人罹難 降雪略見緩和

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
HOA費3年暴漲50% 華人叫苦：工資增幅根本趕不上

HOA費3年暴漲50% 華人叫苦：工資增幅根本趕不上