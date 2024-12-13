中發展民營經濟 馬化騰高喊：「幹」字當頭 前景光明

中國促進民營經濟高質量發展，公開徵求對民營經濟促進法草案意見，日前官媒人民日報邀請政協委員及工商界人士發表建言。騰訊首席執行官馬化騰認為，互聯網產業在提振經濟擔任重要責任，將全面提質增效、優化業務布局；他相信，在黨和政府領導下「幹字當頭」，民營企業一定會有光明前景。

澎湃新聞報導，人民日報日前邀請全國政委、工商界人士針對「共同促進民營經濟高質量發展」發表議政建言，馬化騰在「推動數字經濟健康可持續發展」的意見建議中表示，近期，一攬子增量政策持續推出，聚焦當前經濟運行中的痛點堵點，全面回應市場呼聲，讓廣大企業感受到推動經濟持續回升向好的堅強決心，也堅定了大家幹字當頭、勇往直前的信念。

馬化騰表示，民營經濟促進法立法推進等一系列法律制度建設，為民營企業輕裝上陣提供了良好法律制度保障。增強宏觀政策取向一致性、推動政策落地見效的組合拳，真正形成了政策合力，讓企業更好地集中精力做好主業，安心發展。

他強調，互聯網等數字技術產業，在提振經濟中承擔著重要責任。「這些年來我們積極響應國家擴大內需的部署，在發展數字消費上積極探索，著力打造更豐富的消費場景、模式和業態。接下來，我們還要在政策鼓勵的方向上加大投資投入，弘揚企業家精神，把技術創新、產業升級深度連接在一起。」

馬化騰還表示，近年來，中國互聯網企業的整體合規水平、發展質量、內部管理水平和社會貢獻度有了很大提升。站在新起點上，要全面提質增效、優化業務布局，推動業務健康可持續性發展。「在黨和政府領導下幹字當頭、眾志成城，相信民營企業一定會有光明的前景，中國經濟一定會乘風破浪、奮力前行。」

在此之前，馬化騰已經多次登上人民日報。2020年5月，他曾撰文「推動上『雲』用『數』 建設產業互聯網」。文章指出，新基建是通往全面數字社會的「高速公路」，數據是驅動數字經濟發展的新「石油」，產業互聯網則是高效運行的「智能汽車」。