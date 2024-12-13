美多所高校籲中生「川普上任前返校」恐旅遊禁令重現

唯恐旅行禁令在新總統就職後生效，美國多所高校提醒留學生，趕在川普明年1月20日就職之前返校。圖為麻省理工學院。(美聯社)

川普 明年1月將上任美國總統，哈佛大學、南加州大學 等美國高校擔心旅遊禁令重現，近日紛紛發布提醒，建議國際學生提前返校，以免川普上台後入境受阻；康奈爾大學聲明更明確寫出，禁令名單可能加入中國、印度。

觀察者網引述紐約時報等媒體報導，目前，哈佛大學、南加州大學、康奈爾大學和麻省理工學院等美國高校已經發布提醒，建議國際學生提前返校。

康奈爾大學上個月底在網站發布聲明稱「旅行禁令很可能在總統就職後不久生效」，警告學生應為入境過程中可能出現的延誤做好準備。聲明寫道：「禁令可能包括川普第一任期時針對的國家，即吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、委內瑞拉、葉門和索馬利亞。禁令名單中可能會加入新的國家，特別是中國和印度。」

麻省理工學院在網站上發表了同樣的擔憂，敦促國際學生「在政策不確定的情況下」謹慎行事，比如旅行禁令、簽證延誤。該學校建議：「請評估一下寒假期間的旅行計劃。如前所述，新政府將於明年1月20日宣誓就職，新行政命令可能會在該日期或之後實施，繼而可能會對旅行和簽證處理產生影響。」

哈佛大學在網站上向有顧慮的國際學生提出相同建議：「在學期開始前預留出時間。」報導稱，馬薩諸塞大學阿默斯特分校、賓夕法尼亞大學和衛斯理大學等高校都發布了類似的建議和指導。這些建議是預防性的，因為川普新政府的政策仍不確定。

川普在第一任政府時期對七個穆斯林占多數的國家實施了入境限制，導致當時美國高校的數千名國際學生無法入境。在任期的後期，川普將更多國家列入了限制旅行名單。值得注意的是，川普在競選期間承諾，一旦回到白宮，他希望恢復或加強第一任期內實施的一些旅行限制。他在9月份的一次競選活動上說，他將「封鎖邊境，恢復旅行禁令」。

去年，印度是美國高校最大的留學生來源國，達33.16萬人，其次是中國，韓國排名第三。印度和中國合計占美國留學生總數的一半以上（54%）。因此富比士指出，任何限制印中兩國學生流動的旅行禁令，都可能對擁有大量國際學生的美國高校構成巨大的財務挑戰。