我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

美多所高校籲中生「川普上任前返校」恐旅遊禁令重現

中國新聞組／北京13日電
唯恐旅行禁令在新總統就職後生效，美國多所高校提醒留學生，趕在川普明年1月20日就職之前返校。圖為麻省理工學院。(美聯社)
唯恐旅行禁令在新總統就職後生效，美國多所高校提醒留學生，趕在川普明年1月20日就職之前返校。圖為麻省理工學院。(美聯社)

川普明年1月將上任美國總統，哈佛大學、南加州大學等美國高校擔心旅遊禁令重現，近日紛紛發布提醒，建議國際學生提前返校，以免川普上台後入境受阻；康奈爾大學聲明更明確寫出，禁令名單可能加入中國、印度。

觀察者網引述紐約時報等媒體報導，目前，哈佛大學、南加州大學、康奈爾大學和麻省理工學院等美國高校已經發布提醒，建議國際學生提前返校。

康奈爾大學上個月底在網站發布聲明稱「旅行禁令很可能在總統就職後不久生效」，警告學生應為入境過程中可能出現的延誤做好準備。聲明寫道：「禁令可能包括川普第一任期時針對的國家，即吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、委內瑞拉、葉門和索馬利亞。禁令名單中可能會加入新的國家，特別是中國和印度。」

麻省理工學院在網站上發表了同樣的擔憂，敦促國際學生「在政策不確定的情況下」謹慎行事，比如旅行禁令、簽證延誤。該學校建議：「請評估一下寒假期間的旅行計劃。如前所述，新政府將於明年1月20日宣誓就職，新行政命令可能會在該日期或之後實施，繼而可能會對旅行和簽證處理產生影響。」

哈佛大學在網站上向有顧慮的國際學生提出相同建議：「在學期開始前預留出時間。」報導稱，馬薩諸塞大學阿默斯特分校、賓夕法尼亞大學和衛斯理大學等高校都發布了類似的建議和指導。這些建議是預防性的，因為川普新政府的政策仍不確定。

川普在第一任政府時期對七個穆斯林占多數的國家實施了入境限制，導致當時美國高校的數千名國際學生無法入境。在任期的後期，川普將更多國家列入了限制旅行名單。值得注意的是，川普在競選期間承諾，一旦回到白宮，他希望恢復或加強第一任期內實施的一些旅行限制。他在9月份的一次競選活動上說，他將「封鎖邊境，恢復旅行禁令」。

去年，印度是美國高校最大的留學生來源國，達33.16萬人，其次是中國，韓國排名第三。印度和中國合計占美國留學生總數的一半以上（54%）。因此富比士指出，任何限制印中兩國學生流動的旅行禁令，都可能對擁有大量國際學生的美國高校構成巨大的財務挑戰。

川普 加州大學

上一則

股市利多...中國個人養老金制上路 85檔基金納投資範圍

下一則

太輕？李鐵涉賄1.2億判20年 網酸國足終於「進囚」

延伸閱讀

川普第二次任期志在「驚喜開局」 要中國扮配角

川普第二次任期志在「驚喜開局」 要中國扮配角
就職邀習近平 川普先禮後兵

就職邀習近平 川普先禮後兵
川普邀習近平參加就職典禮 CNN：中方將派高層代表團出席

川普邀習近平參加就職典禮 CNN：中方將派高層代表團出席
獲選風雲人物 川普受訪批烏克蘭用美援飛彈攻俄

獲選風雲人物 川普受訪批烏克蘭用美援飛彈攻俄

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光