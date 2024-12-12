又一半導體大廠表態 德「英飛凌」有意在中生產車用晶片

德國「英飛凌」公司表態，有意在中國晶圓廠生產晶片。（ 路透）

據日經新聞11日報導，為了滿足中國買家需求、解決供應安全，實現本地化生產的目標，全球最大的汽車半導體供應商之一德國 「英飛凌」（Infineon Technologies AG）有意在中國晶圓廠生產晶片 。此前，另一汽車半導體巨頭荷蘭恩智浦（NXP）也曾表達建立中國供應鏈的意願。

觀察者網報導，英飛凌科技公司首席執行官Jochen Hanebeck表示，該公司正在中國本地生產商品級產品。「中國客戶要求對那些難以替代的部件進行本地化生產，」Hanebeck稱，「這就是為什麼我們會將部分產品轉移到中國的代工廠，我們會在中國有屬於我們自己的後端，然後我們就可以解決中國客戶在供應安全上的擔憂。」

Hanebeck並未透露在中國生產的具體目標，「這實際上取決於產品類別和市場的發展」，「我們更願意將高度創新的功率半導體在...我們位於歐洲和東南亞 的工廠實現本地化」。

英飛凌科技股份公司是一家總部位於德國慕尼黑的半導體公司，其產品用於微調電動汽車、數據中心和其他設備的電力使用。其生產集中在德國、奧地利和馬來西亞。

根據TechInsights的最新研究，2023年英飛凌的整體市場份額達約14%，在全球汽車半導體市場具有領導地位。特別是在汽車微控制器（MCU）領域，英飛凌的銷售額較2022增長近44%，占全球市場約29%，首次位居全球第一。

報導指出，中國是英飛凌最重要的單一市場之一。2021財年，英飛凌在大中華區的營收達到41.95億歐元，占總營收的38%。英飛凌預計，至2025年，大中華區在英飛凌業務相關市場規模還將增加680億。

目前，英飛凌在無錫設有一座製造工廠，自1995年設立以來已經擁有超過3000名員工，主要用於製造功率半導體、電源管理晶片、汽車電子相關晶片、傳感器以及工業控制晶片，並於全國各地有七個研發及應用支持點。