2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高

市場人士認為，明年中國財政赤字率目標可能訂在4%，將創下近年最高。（取材自新京報）

中共 中央經濟工作會議據報於11、12兩日舉行，外界關注相關的內容與政策方向。市場人士認為，會議不會公布具體政策措施，然而在寬鬆的大方向之下，明年中國財政赤字率目標可能訂在4%，將創下近年最高。

據香港 電台、香港01報導，雖然中共中央經濟工作會議的結論尚未出來，而且一般預料不會公布具體措施，然而日前舉行的政治局會議已經提出了目前的主要政策方向。

野村證券指出，中國明年將加強財政政策力道以支持經濟發展，政府的財政赤字率目標可能提升至4%。

財政赤字率目標4%這個數字也將會創下近年新高。根據公開資訊顯示，2021年到2024年的中國政府工作報告中所訂下的目標分別為3.2%、2.8%、3%、3%。

報導引述野村中國首席經濟學家陸挺分析，明年中國有望再降息，且至少兩次。但為了維持人民幣匯率 以及銀行息差的穩定，傳統貨幣政策的調整空間有限。

對於明年財政政策主要的方向，陸挺指出，包含化解房地產市場債務問題、改革地方政府財政收入結構、應對中美貿易緊張以及支持內需消費。其中在消費領域的政策將著重民眾收入、加強對特殊族群補貼、養老金改革以及生育補貼

報導另引述野村外匯策略部主管陳立偉分析，美國新政府的關稅政策可能會拉高當地通膨，造成非美元貨幣急速貶值，預期美元匯率明年將延續強勢，人民幣兌美元可能在上半年跌至7.6。