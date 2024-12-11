習近平新經濟走回14年前胡、溫老路 專家：飲鴆止渴

中共中央總書記習近平9日主持召開中共中央政治局，分析研究2025年經濟工作。(新華社)

中國國家主席習近平 10日在會見主要國際經濟組織負責人時強調，關稅戰、貿易戰、科技戰不會有贏家。此前一天的中央政治局會議則宣布，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣 政策。分析指出，習近平新經濟政策走回胡、溫14年前老路是在迴避根本問題，中國若不做分配結構調整，寬鬆政策如同飲鴆止渴。

自由亞洲電台報導，就在習近平發表講話前一天，中央政治局9日召開會議並發表公告，表示明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並要大力提振消費、提高投資 效益，全方位擴大國內需求。同時，要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。

旅美獨立政經評論人士鄭旭光指出，習近平是想走胡、溫在2008年金融危機後採取的繼續擴張路線，「他走的這個路線就是中央出手救市、救地方政府，中央用積極財政和寬鬆貨幣來刺激大家來消費投資，這基本是飲鴆止渴，因為他迴避根本問題，就是中國需要分配結構調整。這個惡果應該3年就顯示出來。」

鄭旭光指出，中國面臨地方債務危機、房地產危機、還有中小銀行的危機。居民部門和地方政府部門沒有辦法投資或者消費來提振經濟。在所有前面那些大環境的限制下，唯一的辦法就是由中央出手，讓房地產和地方債解套，「最損的辦法就是通貨膨脹」。

鄭旭光指出，當局之前一直是在抑制通脹，而中央政治局提出寬鬆貨幣政策和積極的財政政策是習近平當政以來的首次：「實際上就回到了08年救市的那個狀態上。這個後遺症是非常大的，因為08年救市帶來的後遺症用兩屆政府一直在補救，到現在也不算是走出來了。但（現在）被迫又走上了這個老路。」

中國經濟真的沒有其他路可走了嗎？報導指出，近日清華大學經濟學者李稻葵發出一段視頻，談越南經濟是「民富國窮」，被外界視為間接反襯出中國面臨「民貧國富」困境；經濟學者高善文和付鵬也都在不同場合揭示中國實際經濟狀況嚴峻卻遭封殺。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田指出，當局此時拿出14年前的方法應對危機實在是不得已之舉：「原來的審慎、不敢大面積放水的政策，現在要放棄了，只能冒著巨大的風險、失去政權的風險，來繼續印鈔票。確實是沒有什麼辦法。」

謝田認為，要提高內需的話，就是首先要削減政府開支，縮小政府規模，減稅減負，這才是讓老百姓有更多購買力、刺激消費的辦法。