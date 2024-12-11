喊話川普合作 習近平做好刺激經濟、管制出口兩手準備

習近平(中)10日在北京會見來華出席「1+10」對話會的主要國際經濟組織負責人。 (中新社)

中國國家主席習近平 昨天喊話關稅戰、貿易戰不會有贏家，中國願與美國保持對話、拓展合作、管控分歧，看來是對即將上任的美國當選總統川普 的喊話；與此同時，習近平也做好兩手準備，路透表示，中國領導人9日發表了十多年來最為鴿派的聲明之一，表示已準備好採取一切必要的刺激經濟措施，同時也會祭出更多管制出口手段。

法廣網報導，北京正在為川普1月重返白宮做準備，習近平昨天在北京會見赴中參加「1+10」對話會的國際經濟組織負責人，對於中國經濟局勢，他強調中國有充分信心實現今年經濟成長目標(GDP成長5%)，繼續發揮世界經濟成長最大引擎作用。

路透報導，中央政治局召開會議後，官員們表示，將轉向「適度寬鬆的」貨幣政策立場和「更加積極主動」的財政槓桿。中國央行過去14年來一直保持「審慎」立場，而與此同時，包括政府、家庭和企業在內的總體債務卻猛增了5倍之多。

報導指出，中共中央政治局很少公布詳細的政策計畫，此次信息的轉變表明中國願意進一步加大舉債力度，至少在短期內優先考慮增長而不是金融風險。

另外，在川普與習近平兩人都不斷向對方喊話之際，值得注意的還有中國接下來一年打算擴大出口管制。不具名知情者對彭博社表示，中國無人機 廠商最近開始限制關鍵部件出口至歐美。西方官員預期，此舉是北京在新的一年打算擴大對無人機出口管制措施的序幕。

該人士透露，中國的馬達、電池、飛行控制器廠商已經在限制出貨數量，甚至完全停止出貨。據評估，中方下一步還可能要求依照部件用途來評估是否批准出口許可，或者實施較軟性規定，例如要求中國企業在出貨前通知政府。

彭博社指出，此舉是中國政府第一次擺出這樣的立場；這代表中國也企圖複製美國和歐洲的做法，把出口管制適用範圍推展到境外。

消息人士還說，美國商務部等單位正在追蹤此事，有意聯繫可能受影響的美國企業，同時協助尋找馬達、電池和磁鐵的替代供應來源。

據報導拜登政府任內對中國施加一系列半導體限制措施，今年12月初又將140家中企列入管制名單；隨後，中國亦加強對美國的反擊力道。在美國制裁140間中企的隔日，中國宣布加強管制軍民兩用產品出口到美國，其中包含鎵、鍺、銻等稀有金屬，這些是製造芯片、電池等科技與國防工業產品的關鍵材料。