中央經濟工作會議 如何部署2025年? 學者：聚焦防通縮

中共中央經濟工作會議（中經會）傳於11日起召開，外界矚目將如何部署2025年經濟工作。中國經濟學家盤和林認為，9月官方曾推出一輪房市股市救市政策，但物價仍然走低，說明「防通縮」將是經濟工作的主要任務。

中國9日公布11月消費者物價指數（CPI）按年上漲0.2%，低於市場預期，增速也寫下五個月新低，顯示北京近期振興經濟需求的成效有限。

港媒引述盤和林指出，上述數據說明，防通縮將是經濟工作的主要任務。他認為，中國正在進入新一輪政策刺激周期，相信本輪經濟刺激力度「不會低於2008年那次」。為應對全球金融海嘯，中國2008年曾頒布總規模達4兆元人民幣(約5517億美元)的擴大內需刺激方案，占當年GDP比重超過10%。

9日召開的中央政治局會議被視為中經會前的「吹風會」，其中提出要實施更積極的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣 政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，引起中、港媒與外媒同步高度關注。

自2011年以來，中國長期實施「穩健」的貨幣政策基調，但事實上，自2020年疫情 後，中國就已實質開啟貨幣政策的寬鬆周期，並創設了多種結構性貨幣政策工具。如今則明確將實施「適度寬鬆」的貨幣政策。

央視「玉淵譚天」報導，中國人民大學經濟學院副院長王晉斌表示，這一轉變是中國經濟遇到「一些挑戰和困難」所致，比如有效需求不足、物價偏低、房地產 明顯下滑、地方政府債務等壓力，加上全球經濟的不穩定因素增加。在這種內外背景條件下，高層於是提出適度寬鬆的貨幣政策的政策目標。