需求低迷 中11月進口意外萎縮 前11月芯片出口首破兆元

中國海關總署10日公布11月外貿數據，進出口數據皆低於預期，顯示9月底推出的一系列經濟刺激措施成效有限。圖為江蘇省連雲港東方港務分公司碼頭，汽車準備裝船出口。（新華社）

中國海關總署10日公布11月外貿數據，進出口數據皆低於預期。據發布，以美元計，出口按年增長6.7%，比10月的12.7%增幅有所放緩；進口也意外萎縮，按年減3.9%，為9個月來最差表現。分析指出，11月的外貿數字顯示當前中國持續面臨內需不足、外貿不振兩大挑戰。另外，中國前11月芯片出口首破1兆元人民幣(約1379億美元)，專家表示，美國制裁倒逼中國芯片產業加速發展。

香港 文匯報報導，今年前11個月，中國貨物貿易進出口總值39.79兆元，同比增長4.9%，其中，出口23.04兆元、進口16.75兆元，同比分別增長6.7%和2.4%，外貿運行總體平穩。其中，前11個月中國芯片出口1.03兆元，首次突破兆元，同比增長20.3%。

路透指出，這對中國而言是令人擔憂的表現，在經濟成長不平衡的情況下，當局須採取更多有力措施支持步履蹣跚的經濟，而明年美國總統當選人川普 即將重返白宮，勢必帶來新的風險。

香港經濟日報報導，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威說，11月數據傳遞的訊息和前幾個月類似，出口繼續增長，但內需低迷導致進口仍疲軟。進口下降與近期發布的疲軟的消費者物價指數（CPI）相吻合。中央政治局會議9日發出明年提振內需的訊號，市場正等待政府措施細節。

中國11月出口高位回落，第一財經引述東方金誠研究發展部執行總監馮琳指出，首先是因為去年同期基數抬高，且上個月集中出口短期效應明顯減弱，出口增速自然回落。不過，背後與外需放緩也有一定關聯，馮琳指出，南韓、越南等其他主要出口國的數據均出現一定幅度回落。

值得關注的是，在美國大選結果底定帶來的關稅 加徵風險提升，引發對美「搶出口」效應持續。中國11月對美國出口年增8%，增速與上月的8.1%基本相當，高於中國單月整體出口增速。

經濟學人智庫中國經濟高級經濟分析師徐天辰指出，川普將加徵關稅導致的提早出貨的早期跡象已出現，特別是到12月和明年1月將感受到全面影響。凱投宏觀中國經濟學家黃子春預測，在出口競爭力增強和出口商搶先關稅的推動下，中國出口在未來幾個月將再次加速。

另據香港文匯報報導，前11個月中國芯片出口1.03兆元，首次突破兆元。相關專家分析指出，在美國持續加大芯片等對華出口管制背景下，中國芯片出口持續增長，表明美國的制裁並未阻止中國芯片產業發展壯大。

北京大學芯片學院院長蔡一茂指出，美國領導的「陣營對抗」，只會倒逼中國芯片產業加速發展。