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政治局會議首提「超常規」3個字 顯現貨幣政策主動出擊

中國新聞組／北京10日電
12月7日，消費者在山東煙台冬季惠民車展上了解優惠促銷車型。 (新華社)
12月7日，消費者在山東煙台冬季惠民車展上了解優惠促銷車型。 (新華社)

中共中央政治局會議定調未來更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，代表14年來中國決策者在貨幣政策立場上的首次轉變，明年宏觀政策有望繼續加碼。此外，會議提出超預期的四大信號，其中「加強超常規逆周期政策調節」最受外界矚目。據了解，這是中國重大會議首次提到「超常規」三個字，可看出中央穩增長決心，政策從被動應對轉換為主動出擊。

文匯報分析指出，政治局會議是即將召開的中央經濟工作會議的風向標，不少經濟界人士用「超預期」來形容本次會議內容，其中「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」、「加強超常規逆周期調節」、「全方位擴大內需」等表述都是近年首次提出，特別是將維持14年的「穩健」貨幣政策基調轉為「適度寬鬆」，反映出中央高層積極應對內外部環境的不確定性，確保在「十四五」收官之年高質量完成經濟社會發展目標。

縱觀會議通報，「穩中求進」的總基調不變，但在宏觀政策及重點領域上的表述更為積極有力，貫穿其中的主線是主動作為、穩定預期、激發經濟活力。「積極有為」表明政策力度和手段都會繼續加碼；逆周期調節延續，但加強「超常規」的說法，預示在存量政策落實推進下，或繼續籌劃增量政策。

12月的政治局會議一般被視為中央經濟工作會議的「前奏」，也預告維持14年之久的「穩健」貨幣政策要轉為「適度寬鬆」。上一次實施適度寬鬆貨幣政策基調，是在全球金融危機之後的2009年至2010年，市場有理由預期人行明年有望採取更大力度的降息降準。

此外，擴大內需被放在重點工作第一位，通過「大力提振消費」、「全方位擴大內需」來加快內循環，應對外部環境的不確定性；樓市和股市作為居民財富蓄水池，中央強調「穩住樓市股市」有助於提高微觀主體的獲得感，防範由樓市股市下行引發的系統性風險和內需衝擊。

總體而言，今年中國經濟運行平穩、穩中有進，但也要看到，目前居民消費能力和消費意願依然不足，民間投資預期較弱，樓市仍在深度調整，物價、就業等民生領域面臨嚴峻挑戰。在此背景下，從9月底開始，中央已出台一系列擴張性政策，提振市場信心，並帶動主要經濟指標反彈。

不過，要徹底走出當前的經濟下行壓力，還需要擴張性政策繼續加力。明年，地緣政治博弈可能進一步加劇，對中國的外資外貿領域的衝擊和不確定性可能超預期，宏觀政策需要為可能遭遇的外部衝擊做好預案。

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