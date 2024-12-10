政治局會議首提「超常規」3個字 顯現貨幣政策主動出擊

12月7日，消費者在山東煙台冬季惠民車展上了解優惠促銷車型。 (新華社)

中共中央政治局會議定調未來更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣 政策，代表14年來中國決策者在貨幣政策立場上的首次轉變，明年宏觀政策有望繼續加碼。此外，會議提出超預期的四大信號，其中「加強超常規逆周期政策調節」最受外界矚目。據了解，這是中國重大會議首次提到「超常規」三個字，可看出中央穩增長決心，政策從被動應對轉換為主動出擊。

文匯報分析指出，政治局會議是即將召開的中央經濟工作會議的風向標，不少經濟界人士用「超預期」來形容本次會議內容，其中「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」、「加強超常規逆周期調節」、「全方位擴大內需」等表述都是近年首次提出，特別是將維持14年的「穩健」貨幣政策基調轉為「適度寬鬆」，反映出中央高層積極應對內外部環境的不確定性，確保在「十四五」收官之年高質量完成經濟社會發展目標。

縱觀會議通報，「穩中求進」的總基調不變，但在宏觀政策及重點領域上的表述更為積極有力，貫穿其中的主線是主動作為、穩定預期、激發經濟活力。「積極有為」表明政策力度和手段都會繼續加碼；逆周期調節延續，但加強「超常規」的說法，預示在存量政策落實推進下，或繼續籌劃增量政策。

12月的政治局會議一般被視為中央經濟工作會議的「前奏」，也預告維持14年之久的「穩健」貨幣政策要轉為「適度寬鬆」。上一次實施適度寬鬆貨幣政策基調，是在全球金融危機之後的2009年至2010年，市場有理由預期人行明年有望採取更大力度的降息降準。

此外，擴大內需被放在重點工作第一位，通過「大力提振消費」、「全方位擴大內需」來加快內循環，應對外部環境的不確定性；樓市和股市作為居民財富蓄水池，中央強調「穩住樓市股市」有助於提高微觀主體的獲得感，防範由樓市股市下行引發的系統性風險和內需衝擊。

總體而言，今年中國經濟運行平穩、穩中有進，但也要看到，目前居民消費能力和消費意願依然不足，民間投資 預期較弱，樓市仍在深度調整，物價、就業 等民生領域面臨嚴峻挑戰。在此背景下，從9月底開始，中央已出台一系列擴張性政策，提振市場信心，並帶動主要經濟指標反彈。

不過，要徹底走出當前的經濟下行壓力，還需要擴張性政策繼續加力。明年，地緣政治博弈可能進一步加劇，對中國的外資外貿領域的衝擊和不確定性可能超預期，宏觀政策需要為可能遭遇的外部衝擊做好預案。