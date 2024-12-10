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海南冬交會落幕 農產品交易額逾46億人幣

中國新聞組／北京10日電

2024年第27屆中國（海南）國際熱帶農產品冬季交易會（簡稱冬交會）8日在海口閉幕。組委會稱，現場交易額3822萬元（人民幣，下同），現場訂單交易總額達45.8億元；項目簽約11個，簽約總金額達9.8億元。

本屆冬交會吸引2200家企業、上萬種優質農產品參展，展會4天人流量超過17萬人次。越南是本屆冬交會主賓國，柬埔寨、馬來西亞、肯亞等10餘個國家的企業以及50餘名行業國際組織代表參會參展，帶來了堅果、咖啡、非洲乾辣椒、巧克力、茶葉等特色優質農產品。　

「中國市場是我們主攻的市場，希望藉助展會擴大在華銷售」。新加坡茉莉集團有限公司董事長陳仕翰受訪時說，公司原料產地位於柬埔寨，海南具有臨近東南亞的區位優勢以及自貿港政策優勢，「我們計畫將海南打造成為面向中國市場的物流和農產品加工基地」。

本屆冬交會首設專區，展示利用海南自貿港加工增值超30%免關稅（簡稱「加工增值」）政策生產的商品。海南寰希進出口貿易有限公司加工的加拿大海參、美國紅刺參等海產品受青睞。「有幾十家企業和我聯繫，待展會後詳細對接」。該公司副總經理陳冠文說，利用加工增值政策可免除9%的關稅，公司正在擴大生產規模，滿足市場需求。 　　

展會期間，海南自貿港農業貿易與投資交流、省外市場精準對接等20餘場活動同步舉辦，邀多家世界500強企業代表，以及超過1萬名專業採購商進行現場對接。

三亞環境農業投資集團有限公司下屬的海洋產業公司與客戶簽下6000萬元訂單，境外直採帝王蟹、波士頓龍蝦等海鮮將於2025年走上消費者餐桌。企業業務總監王德輝說，未來將繼續引進國外海產品，豐富中國市場。

投資 關稅 新加坡

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