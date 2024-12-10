李強會10大國際金融組織負責人 強調中經濟向好不變

李強(中)9日在北京舉行1+10對話會，示警「去全球化」風險。（中新社）

中國總理李強 昨在北京與新開發銀行、世界銀行等十大國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。他指出，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。當前世界經濟成長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性上升；李強表示，中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

大公報報導，李強9日在北京釣魚台 國賓館同新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特、亞洲基礎設施投資 銀行行長金立群舉行「1+10」對話會，圍繞「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」主題深入交流。

李強在會中示警「去全球化」風險，稱當前世界經濟成長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升。他引述總書記習近平的話稱，要促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

李強強調，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。長期以來，中國經濟為世界經濟持續注入強勁動力，日益呈現出自身發展的鮮明特點。一是有穩定增長的運行機制，堅持穩中求進、長遠規劃。二是有持續成長的增量空間，新需求、新動能將不斷形成。三是有積極正向的外溢效應，始終同世界分享發展機遇。中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

他又說，中國將進一步全面深化改革，加快建設全國統一大市場，推動科技創新與產業創新，不斷增強經濟內生動力。同時，將推進高水準對外開放，頒布更多自主開放和單邊開放政策。

李強在對話會聲稱，中國有穩定成長的運行機制，將加大逆周期調節力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費。並將推出更多自主開放和單邊開放政策。