我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平向美喊話：願保持對話 關稅科技戰不會有贏家

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

李強會10大國際金融組織負責人 強調中經濟向好不變

記者陳宥菘／綜合報導
李強(中)9日在北京舉行1+10對話會，示警「去全球化」風險。（中新社）
李強(中)9日在北京舉行1+10對話會，示警「去全球化」風險。（中新社）

中國總理李強昨在北京與新開發銀行、世界銀行等十大國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。他指出，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。當前世界經濟成長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性上升；李強表示，中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

大公報報導，李強9日在北京釣魚台國賓館同新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群舉行「1+10」對話會，圍繞「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」主題深入交流。

李強在會中示警「去全球化」風險，稱當前世界經濟成長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升。他引述總書記習近平的話稱，要促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

李強強調，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。長期以來，中國經濟為世界經濟持續注入強勁動力，日益呈現出自身發展的鮮明特點。一是有穩定增長的運行機制，堅持穩中求進、長遠規劃。二是有持續成長的增量空間，新需求、新動能將不斷形成。三是有積極正向的外溢效應，始終同世界分享發展機遇。中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

他又說，中國將進一步全面深化改革，加快建設全國統一大市場，推動科技創新與產業創新，不斷增強經濟內生動力。同時，將推進高水準對外開放，頒布更多自主開放和單邊開放政策。

李強在對話會聲稱，中國有穩定成長的運行機制，將加大逆周期調節力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費。並將推出更多自主開放和單邊開放政策。

國際經濟組織領袖也回應，各方願與中方加強合作，共同維護多邊主義和全球化進程，堅持自由貿易。

李強(中)9日在北京與新開發銀行、世界銀行等十大國際經濟組織負責人舉行1+10對...
李強(中)9日在北京與新開發銀行、世界銀行等十大國際經濟組織負責人舉行1+10對話會。（新華社）

李強 釣魚台 投資

上一則

北京預告貨幣寬鬆 港股黑翻紅 重返2萬大關

下一則

溫州特警、球型機器人一起巡邏 網讚：安全感滿滿

延伸閱讀

中國今年GDP保5有望？ 黨媒提五大潛力背書

中國今年GDP保5有望？ 黨媒提五大潛力背書
房產股市下行、資產縮水 中國億萬富豪減132人

房產股市下行、資產縮水 中國億萬富豪減132人
走線客專題／憂被遣返「電子腳銬」成走線客新恐慌

走線客專題／憂被遣返「電子腳銬」成走線客新恐慌
蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就

蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項