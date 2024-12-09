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中國「反制裁」斷供美歐無人機關鍵零件 恐影響烏戰力

編譯尤寶琪／即時報導
中國宣布管制無人機零件出口，將影響美歐的無人機製造業，圖為烏克蘭展示無人機飛彈。(歐新社)
中國宣布管制無人機零件出口，將影響美歐的無人機製造業，圖為烏克蘭展示無人機飛彈。(歐新社)

中國與美國間不斷升溫的貿易衝突，已蔓延到烏克蘭防禦重點的無人機。根據多位知情人士透露，烏克蘭所使用的無人機中國製造商，近期開始限制向美國和歐洲銷售無人機製作所需的關鍵零件。

知情人士指出，這舉動是西方國家官員預計北京將在新一年所實施的擴大版無人機零件出口限制之前奏。一名知情人士表示，限制可能包括根據零件的用途批准許可證，或採取較溫和方式，要求中國公司向政府通報其發貨計畫。

中美貿易衝突在12月升溫，華盛頓對向中國出售的高頻寬記憶體晶片和其他半導體設備，實施了新的限制。作為回應，北京則禁止向美國軍方出售雙重用途貨物，並禁止向美國公司出售幾種具有高科技和軍事用途的材料。這一切都發生在川普即將帶著對中國採取強硬政策重返總統大位之前，並已經導致價格飆升，且隨著製造商尋求替代供應而擾亂了貿易流。

北京的回應首次確認貿易限制適用於中國國內外供應商銷售的中國商品或含有中國零件的商品，顯示北京試圖要複製美國和歐洲制裁的境外影響力。

根據知情人士，無人機零件的運輸限制已經對美國和歐洲公司產生了影響；他們表示，中國的馬達、電池和飛行控制器生產商，已經限制了交貨數量或完全停止出貨。

「我每隔個兩三天就會聽到這樣的消息，」為包括部署到烏克蘭的無人機提供軟體的公司Auterion執行長邁爾(Lorenz Meier)表示，「我確定限制會隨著時間進一步升級。」

中國在10月時，以五角大廈向台灣提供援助為由，對三家向美國軍方供貨的美國公司與十名高階國防官員實施制裁；隨後又在12月5日，用類似原因將另外13家美國企業列入制裁名單。其中就包括在烏克蘭很活躍、生產無需GPS或遠端操控自主無人機的創新公司Shield AI Inc；不過，Shield AI執行長布蘭登·曾(Brandon Tseng)告訴彭博(Bloomberg News)，制裁對公司影響不大。

中國宣布管制無人機零件出口，將影響美歐的無人機製造業，圖為烏克蘭展示無人機飛彈。...
中國宣布管制無人機零件出口，將影響美歐的無人機製造業，圖為烏克蘭展示無人機飛彈。(歐新社)

烏克蘭 無人機

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