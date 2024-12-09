諾貝爾經濟獎得主：中拚經濟 要改善2個「不尋常」

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。（取材自觀察者網）

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲日前獲邀在「讀懂中國」國際會議發表演講，他認為，隨著川普再次就任美國總統，世界經濟將走上一條「崎嶇之路」；而中國具有勞動力收入占比低、儲蓄率高兩個不尋常之處，都是推升經濟必須改善的部分。

據觀察者網報導，史提格里茲表示，對中國而言，二戰後基於規則所建立起來的國際體系和秩序相當重要，這一規則體系同時也對全球經濟起到了重要作用。然而這個由美國主導創立的國際制度，如今卻受到了挑戰——被川普在第一任期的時候打破和違背。儘管之後拜登上任，但他也沒有降低對中國的關稅政策。如今，各個國家都開始築起關稅壁壘，這是對全球供應鏈的巨大威脅，必然會抑制全球的經濟增長。

他分析，美國聯準會為了抑制通膨，可能再次升息，恐將導致全球經濟放緩，對發展中的新興市場來說，提高利率更可能是災難性的，「從短期來說，我對全球經濟看法比較悲觀」。而在全球保護主義挑戰的當下，中國經濟增長速度減緩，轉型也變得緊迫。

不過，史提格里茲肯定中國政府利用強刺激應對總需求的疲軟，並建議除了關注需求，還要確保年輕人有充分就業，並推進供需結構性轉型。

史提格里茲表示，中國經濟有兩個不尋常之處，第一，在勞動力收入占比低的同時，中國的消費占比也非常小。他建議，可透過稅收政策提高政府工作人員工資，並設定加薪標準，讓私營部門和國企也跟上步伐。另外，增加勞動力收入占比意味著要減少企業儲蓄，這對於整體經濟來說其實是好事。

第二，中國儲蓄率非常高，部分原因是因為社會保障仍存在一些短板，比如教育和衛生方面。在進行結構轉型時，國家需要增加教育醫療支出，就短期而言，這些總需求增加，才會推動經濟長期保持強勁。而結構轉型所需的資金可從財政模型上進行調整，將地方政府的土地財政轉變為與省政府分享收入，並且增加新的收入來源，比如房地產稅。

史提格里茲強調，全球正處於革新時代，「我們要根據變革來進行調整適應……，然而開放中很重要的一部分不僅僅是市場開放，還有思想的開放。」