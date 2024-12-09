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中經會11日登場 官媒發文暖身 料政策「更擴張更積極」

中國新聞組／北京9日電
中共中央經濟工作會議傳11日登場。圖為北京人民大會堂。（中新社）
中共中央經濟工作會議傳11日登場。圖為北京人民大會堂。（中新社）

中共中央經濟工作會議傳將於11日召開，官媒新華社日前連續發布「當前中國經濟問答」系列6篇文章，似為會議暖身。文章指出中央財政在赤字率和舉債空間具備較大調整餘地，且房市正在出現回暖跡象。專家預期，官方經濟政策可望更加積極，以應對經濟成長挑戰及外部環境的不確定性。

彭博近日引述消息指，中共中央經濟工作會議將於11、12日連兩天登場，制定2025年的經濟目標，穩就業、關稅戰等預期將成為政策重點。而新華社從3日到6日，連續發表6篇文章，從經濟增速、提振內需、地方化債、貨幣政策等面向分析當前中國經濟問題，似為經濟工作會議暖身。

「12兆元地方化債『組合拳』怎麼看」文章指出，中國政府全口徑債務總額為85兆元（人民幣，下同，約11.6兆美元），負債率僅67.5%，顯著低於G20和G7國家。此外，中國長期以來對赤字率安排較謹慎，大多數年份低於3%，明顯低於其他主要經濟體，中央財政還有較大的舉債和赤字提升空間。

另外，「房地產市場走勢怎麼看」一文指出，隨著一攬子政策密集推出，房市出現回暖跡象，但仍需要標本兼治。存量消化是重要調整方向，要打好保交房攻堅戰，建立市場信心。

在提振內需部分，新華社分析，擴大國內需求是當前和今後一段時間經濟工作的重要任務，政策著力點更多轉向惠民生、促消費，不僅為經濟量的合理增長提供支撐，也為質的有效提升夯實基礎。隨著國內訂單增加、企業信心加快恢復，將持續推動經濟回升向好。除此之外，從銀髮經濟、冰雪經濟、低空經濟等，都將成為經濟成長新引擎。

綜合媒體報導，中國經濟恢復基礎尚不牢固，尤其是需求不足、信心不足，明年川普上任，中美關係變數也將變多，預計中國2025年出口增長將大幅放緩。

經濟學者李錦則在微信公眾號發文表示，預計2025年中國政策總基調將更擴張、更積極、更給力。他指出，中經會一般不會公布經濟增速、赤字率等具體目標，但相信會維持加碼逆周期調節的積極定調。預計明年經濟增速目標或仍維持在5%左右。

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