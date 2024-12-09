敘利亞政權倒台 網熱議「靈隱寺不靈？保不了阿塞德」

巴沙爾夫婦去年9月與3個子女一同參訪杭州靈隱寺。（取材自微博）

與中國擁有戰略夥伴關係的敘利亞 政府昨突垮台，總統阿塞德 出逃。中國隨即發表聲明，希望敘利亞盡快恢復穩定，同時確保在敘中國機構和人員的安全。有分析指中國長期支持並提供經援，阿塞德倒台後，北京又失去一個盟友，可能衝擊中國在中東地區的影響力。阿塞德去年赴靈隱寺曾獲罕見「皇帝級」接待，中國網民昨感嘆，靈隱寺不靈，「佛祖也保不了他了」。

在反抗軍攻入首都大馬士革 後，敘利亞政府8日清晨垮台，阿塞德家族近50年統治戛然而止。中國外交部昨天傍晚發布新聞稿表示，中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞儘快恢復穩定。並敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。

據美國之音報導分析指出，阿塞德政權被中國官方稱為「中國志同道合的好朋友、好兄弟、好夥伴」，阿塞德政權垮台，有可能讓中國政府在中東地區的政治、經濟和戰略利益和影響力受到影響。

敘利亞與中國於1956年建立外交關係，中國長期支持敘利亞的民族獨立事業。特別是2011年「阿拉伯之春」以來，敘利亞的生存與發展受到前所未有的考驗，中國則為敘利亞提供了巨大的政治、經濟和外交支持。2011年敘利亞內戰局勢動蕩，中國政府承諾向敘利亞投資20億美元，大馬士革也在2022年1月加入中國的「一帶一路」倡議。中國媒體估計，北京為了幫助敘利亞重建，投資金額可能高達數百億美元。

中國與敘利亞建交以來，雙方高層官員之間也進行過多次交流與互訪。阿塞德2023年第二次訪華時在國際間已經十分孤立，當時中國國家主席習近平還專門派遣一架專機前往大馬士革將阿塞德夫婦接到杭州，出席杭州亞運會的開幕式，兩國並建立了戰略夥伴關係。 敘利亞總統阿塞德（左）2023年訪華與習近平會面。（新華社資料照片）

阿塞德被控屠殺敘利亞人民而被國際社會制裁，但被北京讚為反美、反西方的英雄。兩國間的雙邊貿易額在2009年時就接近22億美元，中國也積極參與敘利亞的石油工業，還幫助敘利亞建造了一些基礎設施項目。

據中央社報導，去年9月，阿塞德夫婦參觀杭州名剎靈隱寺時，歷史上極少開正門迎客的靈隱寺，打開正門並且鋪設紅地毯高規格迎接。阿塞德倒台的消息昨衝上微博熱搜，不少中國網民留言調侃「靈隱寺不靈了」，「佛祖也無能為力了」。

據香港01報導，杭州靈隱寺正門常年不開放，自古以來僅有皇帝到訪時開正門，最後一個走正門的是康熙皇帝。新中國建立後，靈隱寺正門只在1983年為鄧小平打開過。巴沙爾夫婦不僅從正門走紅毯進入，還在靈隱寺方丈光泉法師等僧侶陪同下參觀，堪稱「皇帝級」高規格接待。 杭州靈隱寺去年開正門迎接敘利亞總統阿塞德，堪稱「皇帝級」待遇。（微博）