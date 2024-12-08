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中電動車銷量超趕美 占全球半壁江山 小米打趴豐田、日產

中國新聞組／北京8日電
中國車企在全球Q3純電動車銷量排名中搶下半壁江山，圖為東風汽車在義大利杜林車展展出車款。（新華社資料照片）
中國車企在全球Q3純電動車銷量排名中搶下半壁江山，圖為東風汽車在義大利杜林車展展出車款。（新華社資料照片）

電動車趨勢成為中國車企「彎道超車」的轉捩點，今年第3季全球純電動車銷量排名前十的車企中，有5家是中國車企，首次穩坐半壁江山。其中，排名第2的比亞迪單季銷量達42萬輛，僅較第1的特斯拉少1萬輛；小米汽車進入市場僅6個月，銷量更超過日本豐田及日產汽車。

據觀察者網引述日經中文網報導，知名調查公司MarkLines統計了今年第3季全球純電動汽車銷量，統計樣本包含了在全球55個國家銷售的逾250萬輛的純電動汽車。

銷量排在榜首的是美國車企特斯拉，同比增長2%，達到43萬輛。雖然特斯拉在美歐銷量有所下滑，但由於在中國推出了「5年免息」等優惠政策，特斯拉第3季中國市場總銷量達18.19萬輛，這也是特斯拉自進入中國市場以來最強的季度表現。

比亞迪全球銷量同比增長9%，達42萬輛，和特斯拉僅差1萬輛。排名第3的吉利汽車銷量達20萬輛。

比亞迪Q3電動車銷量與冠軍的特斯拉僅差1萬輛。圖為比亞迪在今年巴黎車展展出的「海...
比亞迪Q3電動車銷量與冠軍的特斯拉僅差1萬輛。圖為比亞迪在今年巴黎車展展出的「海獅07」型新能源車。（中新社資料照片）

通用汽車銷量同比增長27%，以18萬輛的成績躋身第4名，但是大多數貢獻來自於旗下合資公司「上汽通用五菱」。通用自身則推遲在美國中西部規劃的純電動汽車電池工廠的生產等，正被迫調整戰略。

除了通用汽車，歐美傳統車企的純電車型銷量則呈現明顯減少的趨勢。大眾汽車銷量同比下降17%，降至18.4萬輛，排名第5，比去年下降2位。而Stellantis和梅賽德斯-奔馳的銷量則同比下降超過20%。

日本車企在純電車型的銷量表現上也不容樂觀。包括豐田在內，日本車企全部跌出了前20。日產第3季銷量3.4萬輛，這樣的表現在日本車企中排名第一，但在全球所有車企中僅排第22名。

另外，豐田銷量3.3萬輛，排名第23；本田銷量僅2萬輛，排名第24，都輸給才跨入市場6個月的小米汽車。

對此，日經中文網評論表示，日本車企在中國拿不出具有競爭力的純電動汽車，在北美也陷入只能靠高額銷售獎金才能賣出去的困境。而中國的純電車型不僅在價格上具有優勢，續航里程、性能等方面的競爭力也在提高。從這一點上來說，日美歐的車企在新能源轉型上的動作明顯遲緩。

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