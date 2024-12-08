中反制美、嚴控戰略礦產 路透：複製西方「治外法權」

重要稀有金屬鎵。（取材自觀察者網）

中國商務部 近日嚴控對美國出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等兩用物項。外媒指出，中國此次首次複製西方慣用的「治外法權」，將出口管制延伸至中國境內外公司，堵住西方企業試圖通過第三國規避管制的潛在漏洞，這一「開創先例的舉動」，擊中了西方企業的痛點，不僅相關礦產價格飆升，許多西方企業被迫在供應缺口中，艱難尋找替代來源。

12月3日，中國商務部發布公告，宣布嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項。據觀察者網報導，外媒普遍將此視作對美國出口管制半導體行為的迅速反制，且其中一句「任何國家和地區的組織和個人違反相關規定，將依法追究責任」，標誌著中國開創了禁止他國企業向美國出售產品的先例。

此前，制裁管制方面的「治外法權」似乎一直是西方國家的特權。報導引述彭博資訊分析指出，近年美國政府頻繁圍堵施壓中國高科技企業的同時，中方也在逐漸加強反擊美國制裁和貿易管制的手段，這次，中方似乎已經開始使用「不可靠實體清單規定」來審查中國境外採取的反華行動。

路透報導認為，這也意味著中美之間圍繞著貿易衝突的緊張局勢進一步升溫。總部位於北京的策緯咨詢公司（TriviumChina）副總監湯姆·努尼斯特稱：「中國在對美國發起反制方面一向比較行動緩慢或謹慎，但現在似乎很明顯的是，中國開始放開手腳了」。

中國是數十種關鍵礦產的全球最大供應國，中方出口管制措施已導致這些礦物在國際市場的價格飆升，許多西方企業的供應中斷，不得不尋找其他可用的供應商。路透報導認為，「中國對戰略礦產的管制開始擊中西方企業痛點」。

報導稱，德國 化工和消費品巨頭漢高（Henkel）公司上個月就告知客戶將暫停交付四種汽車製造商廣泛使用的黏合劑和潤滑劑，並稱「這些原材料的進口將被推遲，等待中國批准許可申請」，相關產品的交付遭遇不可抗力，公司正努力找到解決方案。

西方企業還試圖通過其他途徑獲取戰略礦產，例如從鋅礦石中提煉出鍺。專注於從回收材料中提煉稀土 元素的美國ReElement Technologies首席執行官馬克·詹森稱，該公司在一周裡至少接到10個美國礦產供應商的電話，他們願意提供鋅礦石。