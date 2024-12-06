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習近平重要對台智囊汪毅夫 申請訪台交流受阻告吹

特派記者廖士鋒／北京即時報導
汪毅夫訪台申請最後破局，圖為汪毅夫12月3日前往福建師範大學閩台區域研究中心，應邀作題為「文獻、文學與田野的進路—閩台歷史文化研究經驗談」的學術研究經驗分享。（圖／取自「福建師範大學閩台區域研究中心」微信公眾號）
汪毅夫訪台申請最後破局，圖為汪毅夫12月3日前往福建師範大學閩台區域研究中心，應邀作題為「文獻、文學與田野的進路—閩台歷史文化研究經驗談」的學術研究經驗分享。（圖／取自「福建師範大學閩台區域研究中心」微信公眾號）

據聯合報近日透過兩岸多個管道掌握的訊息，中共重要對台智囊、全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計訪問台灣，但疑因賴政府一位國安高層從中作梗，最後未能成行。陸委會主委邱垂正更錯失一次在金門與汪毅夫對談的契機。

在兩岸局勢緊張之際，近期開始有多方力量積極奔走穿梭，為緩和局勢而對話與溝通，除了老牌的「美國外交政策全國委員會」重啟穿梭上海、北京、台北之外，兩岸本身也藉由學術管道，逐漸恢復過往的學者交流，但這些努力，仍不時遭逢挫折。

這段日子兩岸學術交流略有復甦，有部分中國涉台學者得以到台灣交流，如中國人民大學國關院學者去台參加「兩岸和平研究研討會」，公眾已知的也包含知名中國冷戰史專家、華東師範大學歷史系教授沈志華去台演講等。但仍有部分學者無法成行，除了先前經媒體披露的大陸全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國，現傳出有更為重要的中國對台智囊訪台受阻。

聯合報透過兩岸多個管道了解到，中國國家主席習近平的對台智囊汪毅夫原本預計去台，但最後未能成行。不僅如此，陸委會主委邱垂正6日低調前往金門參加一場閉門的學術座談會，原定可能會有與汪毅夫交流的機會，但最後因汪無法去台而未能實現。由於邱垂正與汪毅夫都是兩岸關係領域的學者出身，未能私下進行「邱汪」座談，也形同錯失一次別具分量的「兩岸學界」對話溝通之契機。

汪毅夫先前申請去台的消息，可謂是保密到家，國內幾位重要的兩岸關係學者皆毫無所悉，也僅有極少數色彩偏綠的學者知道邱垂正會前往金門。

據悉，汪毅夫的申請案受阻，疑與國安高層人士作梗有關；一位資深的消息人士也向聯合報提到，近期不少案子都是某國安高層出手阻擋。另一消息人士則指，也可能涉及邀請單位的規劃疏漏，但推測我方政府對兩岸學術交流仍持樂觀開放立場。

據福建地區各個單位微信公眾號的消息，汪毅夫近日確實都在福建省活動，包含於福建師範大學閩台區域研究中心、閩江學院人文學院講學、參加第十一屆兩岸文化發展論壇等，6日上午他則前往泉州通淮關岳廟參訪。

汪毅夫的重要性不言而喻，他是中共總書記習近平擔任省長時的副手（副省長），兩人也是公認的好友。汪毅夫多次就涉台涉外等議題向習近平建言獻策，據汪毅夫2019年接受官媒學習時報的專訪，他說「我到北京工作以後，到近平同志辦公室同他見過幾次面。有時候他找我談話，我向他匯報一些對台工作方面的情況」。他還在專訪中透露習近平就連《大藏經》都能聊，「令我大為嘆服」。

汪毅夫對台立場被認為較為和緩，並非積極的主戰派。2020年12月29日他曾公開表示，「絕對不能容忍全面妄議我中央對台大政方針、全盤否定我對台工作成績的言論」，一席話使當時中國內部高漲的「武統」聲浪顯著降溫。今年11月，全國台灣研究會學術年會在江蘇登場，汪毅夫致詞時強調「我們要把握歷史大勢，保持戰略信心與定力」。

公開資料顯示，汪毅夫籍貫為台南，其曾祖父汪春源是清代最後一位台灣省籍進士，他則生於1950年3月，長期在福建社會科學院做學術研究，1998年1月至2008年1月任福建省副省長。2007年出任台盟中央常務副主席，升為正部級，2012年12月至2017年12月任台盟中央副主席、全國台聯會長，2020年底任全國台灣研究會會長迄今。

由於出身學界，汪毅夫先前曾有多次公開抵台講學、交流的紀錄，但近年則罕有踏足台灣。儘管「出仕當官」，但汪毅夫的學術工作仍然不輟，近年尤為積極蒐集與考證清代台灣官府文件，常撰文分享清代台灣社會史的細節。

習近平

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