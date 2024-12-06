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與台積電有關？華為Mate 70麒麟處理器驚現「4神秘數字」

記者林宸誼／即時報導
經過網紅拆解華為Mate 70 RS手機後，發現麒麟9020晶片上有1組神秘數字「2035」。（取材自快科技）
經過網紅拆解華為Mate 70 RS手機後，發現麒麟9020晶片上有1組神秘數字「2035」。（取材自快科技）

華為Mate 70系列旗艦手機4日正式開賣，搭載的最新1代處理器「麒麟9020」備受關注。經過中國網紅拆解華為Mate 70 RS手機後，發現麒麟9020晶片上有1組神秘數字「2035」。

其中1項推測是，這個數字代表「2020年的第35周」，也就是華為被台積電斷供的時間點，然而這1說法還有待被證實。

快科技報導，繼擁有百萬粉絲的網紅博主「楊長順」之後、微博擁有逾55萬粉絲的「先看評測」拆解Mate 70 RS後，發現搭載麒麟9020的體積較麒麟9000S擴增13%，厚度也有增加。

其中值得一提的是，麒麟9020晶片上除了海思（HISILICON）標誌之外，還有1組神秘數字「2035」，引發各種猜測。其中1個版本是指是指2020年第35周，即華為被斷供晶片的時間。

2020年9月15日（第35周首日），美國針對華為晶片的管制措施升級生效，台積電停止為華為生產麒麟晶片，其他包括高通、三星、SK海力士和美光等供應商，也停止向華為供應晶片。不過此說法目前仍未獲得官方證實。

透過對比發現，麒麟9020相比麒麟9000S，在尺寸上大了13%，厚度也增加了不少。這代表麒麟9020是一顆完全不一樣的晶片，且內部還有獨立的衛星模組。

晶片 華為 台積電

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