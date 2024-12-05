加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？

川普還沒上任，就揚言提高中國貨品關稅10%，恐將重演他第一任期與中國的貿易大戰。圖為中國國家主席習近平2017年接待來訪的川普。（路透資料照片）

川普 的關稅 威脅捲土重來，加拿大、墨西哥領導人立即與川普接觸，試圖商談如何化解，只有中國領導人習近平 還沒有對此發聲。習近平對於貿易戰結果的態度跟川普一樣強硬，他曾表示貿易戰沒有贏家，這表明中國將予以堅決回擊。外媒觀察到，習近平不會在沒有做好準備的情況下就與川普通電話，中國方面也一直在尋找與川普團隊接觸的途徑，但到目前為止，相關努力都碰了釘子。

華爾街日報（WSJ)報導，墨西哥總統薛恩鮑姆上周三與川普通了電話，雙方都稱這是一次積極的通話。加拿大總理杜魯多上周五飛往海湖莊園與川普共進晚餐，兩人討論了各種話題。

自川普發出關稅威脅以來，還沒有與他交談過的是中國領導人習近平。

如果川普兌現他的關稅威脅，就可能會發生中國回擊的情況。但在幕後，中國方面也一直在尋找與川普團隊接觸的途徑，但到目前為止，他們的相關努力都碰了釘子。

包括中國前駐美大使崔天凱在內的中國官員在尋求與川普的核心圈子接觸方面幾無成果。崔天凱曾在川普的第一個總統任期內與後者的女婿庫許納(Jared Kushner)建立了聯繫。這至少讓北京這邊的一些人感到意外：直接接觸對手不是川普式的做法嗎？

根據中國體制的運作方式，為了最大限度地降低最高領導人的風險，習近平不會在沒有做好充分準備的情況下就與川普通電話。因此，目前北京方面和川普團隊之間缺乏幕後溝通渠道意味著，中國領導層將不得不採取觀望態度。畢竟，川普和他的內閣成員在宣誓就職後，還得面對習近平和他的團隊。

習近平既有理由更加謹慎，也有理由想要與川普對話。一位中國外交政策方面的專家指出，「中國正採取防禦性策略」。

由於目前缺乏與川普接觸的顯而易見的渠道，北京許多人將希望寄托在馬斯克(Elon Musk)以及中國在華爾街的那些老朋友身上。中國方面希望，美國這些大型商業利益集團能夠幫助緩和川普針對中國的關稅和其他威脅。

中國外交部副部長華春瑩在網上發布文章，批評美國以國家安全為名行貿易保護之實。(取材自Ｘ平台)

華春瑩再批美抹黑中國

觀察者網報導，中國外交部副部長華春瑩4日在社交媒體X平台發布文章，揭露美國政府以國家安全為名行貿易保護之實的行徑。她形容，美政府此舉，「就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽，卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子」。她重申，歷史已經反復證明，開放帶來進步，而孤立導致落後。

華春瑩並發布一則視頻，內容稱美國政客和議員們持續利用網絡安全問題污蔑抹黑中國，視頻最後則以新中國成立以來一系列歷史性科技技術成就來表明，「那些殺不死你的，讓你更強大」。