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批美關稅武器化 謝鋒：與中國脫鉤就是「朝自己腳上開槍」

記者陳湘瑾／即時報導
中國駐美國大使謝鋒3日應邀以影片方式在美國中國總商會芝加哥分會年會上發表演講。（圖／取自中國駐美大使館微信公眾號）
中國駐美國大使謝鋒3日應邀以影片方式在美國中國總商會芝加哥分會年會上發表演講。（圖／取自中國駐美大使館微信公眾號）

中國駐美國大使謝鋒3日在一場活動上表示，針對美國總統當選人川普揚言將對中國加徵關稅，謝鋒表示，關稅武器化不可能包治百病，還易引發以牙還牙的惡性循環。「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智更不會得逞，交14億朋友好，還是與14億人為敵，答案不言自明。

據中國駐美大使館微信公眾號，謝鋒3日應邀以影片方式在美國中國總商會芝加哥分會年會上發表演講。該年會以「開闢新天地」為主題，美國聯邦議員、州市長、前政要、商界領袖、專家學者等各界人士和中資機構、企業代表等800人參加。

謝鋒首先表示，美國大選落下帷幕之際，中美關係再次站在一個新的歷史起點，中美作為兩個大國，兩國關係只能搞好，不能搞壞。從破冰到建交，再到今天探尋中美正確相處之道，兩國幾代人為此付出心血，也取得了歷史性進展，雙方應該做好傳承與發揚。

謝鋒指出，中美都是偉大的國家，兩國首先要聚精會神辦好自己的事，還應當相互助力、相互成就，中國連續7年保持貨物貿易第一大國地位，是全球產供鏈繞不開的關鍵樞紐，企圖孤立中國只會自我孤立。中國經濟韌性強，既有信心保持經濟長期向好並實現高質量發展，也有能力抵御化解外部衝擊。

謝鋒表示，有美國朋友生動形容，與中國脫鉤就是「朝自己腳上開槍」，貿易戰已成為高懸在美企頭頂的「達摩克利斯之劍」（意指隨時需要面臨的危險中 ），關稅武器化不可能包治百病，還易引發以牙還牙的惡性循環，非但不能削減整體貿易逆差，反而會抬高生產成本、增加日常開銷、加劇通脹壓力、拉大貧富差距。

在中美合作方面，謝鋒表示，不論是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變化、人工智慧等全球性挑戰，以及在國際熱點問題上，都需要中美合作。雙贏是中國字典里最美的詞彙，合作共贏是中美最好的選擇。

謝鋒 關稅 微信

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