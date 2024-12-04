美第3波制裁／美投行：受半導體制裁中企 可從日荷進口

美國投行富瑞認為，拜登政府新一輪半導體限制措施比預期好些，受制裁中企仍可通過日荷進口。（美聯社）

美國拜登政府公布新一輪半導體出口限制措施，有140家中企被列入實體清單，外界擔憂對中國的影響。不過，美國投行富瑞認為，措施比預期好些，主因在兩點：一是動態隨機存取記憶晶片 （DRAM）生產商長鑫存儲不在清單之中；二是被美國制裁的公司仍然可以從荷蘭和日本 購買使用美國技術製造的半導體生產設備（SPE）。

路透報導，富瑞報告中指出，美國將中微公司以外的中國主要SPE製造商加入實體清單。大多數中國SPE製造商聲稱其組件或材料的本土化比率是85%至90%，而且即使有些來自美國，也有美國以外的選擇。但富瑞認為，這些選擇可能會在短期內影響產量或生產力，因此仍是一個潛在的負面因素。

富瑞續指，有七家與華為相關的重要晶圓廠列入實體清單，根據國際半導體產業協會（SEMI）的數據，這7家晶圓廠明年的資本開支預計為200億美元(約1457億人民幣)。

富瑞稱，估計這些公司2025年削減資本開支的規模，佔其計畫的資本開支的50%，預計削減至少100億美元。而SEMI預測中國明年的半導體資本開支為450億美元，按計算相當於縮水22%，或相當於30%的按年下降。

而本次被列入實體清單的大中企業3日陸續發布回應，華大九天稱本次被美國列入實體清單的影響總體可控；聞泰科技稱短期不會有重大影響，但指出因為清單公布時間短，還未進行特別細緻的評估；芯源微表示，目前核心零組件已有國產化方案，仍在研判出口管制影響；北方華創指出，近幾年主要圍繞供應鏈可控布局發展，預計本次影響較小。

華海清科稱，目前評估下來沒有太多實質性影響，核心零組件大部分已經實現自主可控；華峰測控稱，採購已基本上實現國產化；南大光電表示只有少量零組件採購受限。

此前，荷蘭半導體設備生產商艾斯摩爾（ASML）也稱，並不預期華府的新措施對集團業務構成重大負面打擊。

值得注意的是，美國商務部本次措施引入新「長臂管轄」措施「FDPR（外國直接產品規則）」，限制第三方國家的公司向部分被列入「實體清單」的公司提供產品，只要產品中包含任何一個使用美國技術設計或製造的晶片，但荷蘭、日本、義大利 、法國等30多個國家取得了豁免。