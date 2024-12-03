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尼泊爾總理不選印度 打破慣例訪華是為了索討贈款？

中國新聞組／北京3日電
尼泊爾總理奧利今年7月三度當選後，應中國國務院總理李強邀請，2至5日對中國進行正式訪問。圖為2024年奧利在紐約聯大期間會見中國外長王毅（右）。（新華社）
尼泊爾總理奧利今年7月三度當選後，應中國國務院總理李強邀請，2至5日對中國進行正式訪問。圖為2024年奧利在紐約聯大期間會見中國外長王毅（右）。（新華社）

尼泊爾總理奧利(Khadga Prasad Sharma Oli)2日啟程前往中國進行他的首次雙邊訪問，打破過往該國領導人以印度作為海外出訪首站的慣例。奧利將與中國國家主席習近平、總理李強會談共建「一帶一路」。外媒分析，此舉是為減少尼泊爾對新德里的「歷史依賴」；但知情官員指出，尼泊爾更傾向通過中國贈款而非貸款資助。

中央廣播電台報導，尼泊爾地處世界兩大強權中國和印度之間，過去奧利執政時，始終與中印兩國保持微妙平衡，但更偏向北京以減少尼泊爾對新德里的長年依賴。

奧利的隨行人員包括其夫人、外長阿祖、總理首席顧問利馬爾等人，官方訪問團有39名成員，另有48名私營企業代表也將赴中。奧利還將在北京大學發表主旨演講，並在由尼泊爾駐中大使館、中國國際貿易促進委員會和尼泊爾工商聯合會聯合主辦的商業論壇上發表演講。

奧利所屬的「尼泊爾共產黨/聯合馬列」(CPN-UML)副秘書長賈瓦利(Pradeep Gyawali)表示，尼中雙邊討論將聚焦在先前的投資上，這包括該國旅遊勝地波卡拉(Pokhara)近期完工的一座國際機場。

中國外交部發言人毛寧29日表示：「兩國領導人將就深化中尼傳統友誼、拓展雙方共建『一帶一路』和各領域交流合作，以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。」

當地媒體觀察，奧利此訪將重點關注過去已簽署協議的落實情況，並在共建「一帶一路」倡議框架下簽署一些新協議，以及探討其他雙邊事務。尼泊爾外交部發言人說，將與中方就擴大網路連接、投資、貿易、旅遊、農業和基礎設施發展等領域的合作進行密切討論。

德國之聲報導，尼泊爾國內政治力量之間最終敲定了「一帶一路」新合作框架，一名匿名尼泊爾外交官稱，新框架突出了尼泊爾更傾向通過中國贈款而非貸款資助「一帶一路」項目的立場。奧利還希望中國兌現價值7.4億美元的發展援助資金承諾。 

一帶一路 貸款 投資

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