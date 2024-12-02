苗華落馬餘波 火箭軍司令王厚斌傳遭約談、交代2人關係

王厚斌是火箭軍成立以來，第一個非火箭軍出身的司令員。(取材自百度百科)

中共中央軍委委員、政治工作部主任苗華落馬後，網路上有評論人士爆料稱，上任僅一年多的火箭軍 司令王厚斌也被中紀委、軍紀委約談，去交代與苗華的關係，並指王厚斌看似難逃一劫。王厚斌是在海軍副參謀長任內與時任海軍政委苗華建立了特殊關係，加上被苗華提拔的國防部長董軍是否也涉案疑雲未消，有消息稱，解放軍 已人心惶惶。

中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華11月28日被官宣因涉嫌嚴重違紀停職檢查。評論人士姚誠和蔡慎坤11月29日先後在X平台發文爆料，中紀委、軍紀委組成了聯合調查組辦案，調查苗華的問題，重點是海軍、東部戰區出身的與苗華相關的人員。

爆料指出，海軍前兩任政委秦生祥、袁華智和董軍都做出了不利於苗華的供詞，三人暫時還沒有被抓走，只是例行性的接受了調查，調查的主要方向是苗華。

爆料並稱，解放軍內部消息來源透露，王厚斌也被中紀委、軍紀委苗華專案組帶走約談，具體情況不明。

1961年出生的王厚斌，曾任東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令員。2016年7月起擔任南海艦隊參謀長、海軍副參謀長、海軍黨委常委，2020年任海軍副司令員，2023年任火箭軍司令員。

蔡慎坤表示，王厚斌2015年下放到東海艦隊當副參謀長，一年後又調到南海艦隊當參謀長，僅僅幹了一年多，就調到海軍當副參謀長。也就是在那個時間段，與時任海軍政委苗華建立了特殊關係。

2023年7月31日，王厚斌跨軍兵種升任火箭軍司令員並晉升上將，蔡慎坤認為，火箭軍到海軍找人補高層缺，苗華的布局很有心計，但沒有總書記習近平 認可，顯然不可能。而苗華此前被習近平空降到海軍出任政委，就是為了清洗前黨魁江澤民在海軍中的原有勢力，苗華也不手軟，任內海軍多名將領自殺。

最近這一波落馬的海軍將領，幾乎又都是苗華提拔的。其中包括已確認被免去人大職務的南部戰區海軍司令鞠新春中將，海軍副司令馮丹宇中將（馮玉祥孫子，曾在總參裝備任職）、北部戰區副司令員兼海軍北海艦隊司令王大忠等被查。

姚誠並在X平台表示，苗華被查對解放軍的影響，嚴重程度巨大，現在是人心惶惶。加上美國總統當選人川普即將上台要發動的經貿戰，中國真正是到了內外交困的時刻，大變就在眼前。