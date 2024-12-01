賴清德過境夏威夷 中國國台辦籲美慎之又慎處理台灣問題

中國國台辦發言人陳斌華1日就賴總統過境夏威夷，要求美方「認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性和危害，慎之又慎處理台灣問題」」。圖為陳斌華日前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德 出訪太平洋友邦，並過境美國夏威夷 ，中國國台辦發言人陳斌華1日午間表示，堅決反對美台官方往來，且批評賴清德上台後不斷升高兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定，敦促美方「慎之又慎處理台灣問題」。

陳斌華1日表示，「我們堅決反對美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由『過境』美國，這一立場是一貫的、明確的」。

他強調，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，持續謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞安全福祉。陳斌華並指，「無論賴清德當局採取什麼伎倆進行謀『獨』操弄，都動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢」。

他最後敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，認清賴清德和民進黨 當局的『台獨』本性和危害，慎之又慎處理台灣問題」。

1日稍早，中國外交部發言人已就賴清德過境美國夏威夷表示「堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。該發言人強調，中國對美方安排賴清德過境「予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉」。

該發言人還指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。