美宣布對台軍售3.85億美元 中外交部：停止支持以武謀獨

針對美國11月30日宣布3.85億美元的對台軍售案，中國外交部1日表示，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。（美聯社）

在賴清德 總統首度出訪啟程之際，美國11月30日宣布兩筆總額約3.85億美元的對台軍售 案。中國外交部1日表示，美國對台軍售向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

美國30日宣布兩筆總額約3.85億美元的對台軍售案，包括F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件與維修服務；此外，美方決定售台戰術區域通信系統（IMSE）服務及相關設備案。

中國外交部1日上午在官網以發言人名義，先後對賴清德出訪過境夏威夷，以及美國國防部 宣布已批准總額3.85億美元的對台軍售發布「答記者問」。

針對美國對台軍售，中國外交部發言人表示，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，「破壞中美關係，危害台海和平穩定」，與美方領導人「不支持台獨」表態背道而馳。

中國外交部發言人表示，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

中國外交部發言人並稱，中國將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

美國國防安全合作署（DSCA）指出，售台F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）零件案預估金額約3.2億美元，預計自2025年起交付，且這是一批由美軍現有庫存轉移的設備。這項軍售將可維持台灣F-16機隊戰備能力，有助於增進台灣應對當前及未來的威脅

而IMSE服務與相關設備案，為先前軍售延續案，此次預估金額6500萬美元。DSCA指出，這項軍售將有助台灣軍力現代化及維持可恃的防空能力。