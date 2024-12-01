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歐美電動車業哀嚎「以前外包中國 想自己搞感覺挨揍」

中國新聞組／北京1日電
瑞典電池製造商Northvolt已申請破產。（取材自觀察者網／Northvolt公司網站）
瑞典電池製造商Northvolt已申請破產。（取材自觀察者網／Northvolt公司網站）

隨著電動SUV製造商Fisker、電動巴士製造商Arrival等幾家知名公司相繼申請破產，有「歐洲的希望」之稱的瑞典電池製造商Northvolt上周也申請破產保護，產業掀起破產潮。專家憂心，西方企業恐進一步落後中國的電動車（EV）及電池製造商，更有人警告，若川普帶領美國退出清潔能源業，可能會擴大中國的巨大領先優勢。

觀察者網引述華爾街日報報導，在他們調查的54家上市電動汽車和電池初創公司中，多數公司財務狀況日益嚴峻，已有7家公司申請破產；在36家擁有足夠分析數據的公司中，四分之三的公司正在虧損，預計到明年夏天，至少13家公司面臨現金耗盡的風險。

美國一家資金緊張的電動貨車和卡車製造商的負責人表示，過去很長一段時間裡，該公司所有零部件都外包給了中國。當他們開始自行開發汽車時，他形容，「每天早上都感覺像是被人朝臉上打了一拳」。

近年來，許多電動汽車初創企業紛紛上市，希望複製特斯拉的成功。但由於需求降溫、成本上升和供應鏈障礙等衝擊，再加上不斷變化的政治形勢，導致這些企業面臨更多風險。

除此之外，川普再次執政後，這些公司預計將遭受新一輪打擊。企業高管擔心政府對電動車及電池的資助可能成為泡影，且川普宣稱將對進口電動汽車和汽車零組件加徵高額關稅，恐導致消費者需求下降，英國專注於清潔能源領域的投資銀行馬拉松資本（Marathon Capital）CEO泰德·布蘭特（Ted Brandt）直言「簡直是一場災難」，強調加徵關稅將導致「生態系統加劇崩潰」。

有分析人士警告，若川普帶領美國退出清潔能源行業，可能會擴大中國在這些領域的巨大領先優勢。美國投資銀行傑富瑞集團（Jefferies Group LLC）「可持續發展和能源轉型戰略」全球主管阿尼克特·沙阿（Aniket Shah）表示：「如果他們繼續這樣下去，那麼我們就相當於主動放棄了未來50年的主要經濟驅動力。」

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