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苗華落馬曝有人想架空習近平軍權？ 一軍頭被點名主導

中國新聞組／北京1日電
中國中央軍委副主席張又俠。（路透資料照）
中國中央軍委副主席張又俠。（路透資料照）

中共總書記習近平重用的中央軍委委員苗華突被官宣停職檢查，有分析稱，習近平20大後親自任命的高官、將領接連落馬，保不住自己的人馬，已引發中共內部對其識人不明的議論。而此次軍中清洗據傳是軍委副主席張又俠主導，拿下苗華意在架空習近平的軍權，在四中全會上逼習近平下台。不過也有評論認為，習近平隨時能開鍘自己的人馬，正顯示其權力超級牢固。 

中國國防部發言人吳謙11月28日在例行記者會上宣布中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華因涉嫌嚴重違紀，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」，這是軍方搶先官宣高級將領被查的罕見例子。由於苗華是習近平「福建幫」重要成員，加上前外交部長秦剛、前國防部長李尚福、魏鳳和及多位火箭軍將領也紛傳落馬，中共內部已有聲音質疑習近平識人不明。

據法廣網報導，苗華落馬後，一種看法是，中共軍內腐敗嚴重到了不可救藥的地步，高級將領落馬司空見慣，無需大驚小怪。但另外的看法則以為，習近平之所以使用恐怖統治手段，關鍵的原因是缺乏安全感，甚至到了對自己提拔的親信都疑神疑鬼的地步。 

中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調...
中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調查中。（取材自微博）

報導引述時政評論人士蔡慎坤認為，苗華被查，讓習近平在軍隊中的威信遭到嚴重打擊，習近平連苗華都不保或者說保不了苗華，說明他的權力受到了削弱。不過，有分析則指出，習近平現在調查任何一位高官，就跟調查一個村支書一樣簡單，權力不但沒有削弱，而是超級牢固。

另有分析指出，網傳習近平已沒有辦法保他的人，意味著高層內鬥異常激烈，此次軍中清洗使其軍權旁落，背後可能是已主掌解放軍的軍委副主席張又俠主導，意圖藉此架空習近平的軍權，在四中全會上逼習近平下台。 另有傳言稱武警司令王春寧也被逮捕，若消息屬實，幾乎已能確定習近平失去了軍權。

也有評論人士表示，在這種情況下，現在的中南海裡似乎並沒有真正的決策者，誰也指揮不了誰。而張又俠若真架空了習近平，那麼習近平目前的處境似乎應驗了「推背圖」中「有一軍人身帶弓」的預言，而張又俠可能就是那個「帶弓」之人。 

不過也有觀點認為，習近平掌權12年，不會因為一個張又俠想架空他就輕易就範，況且習近平若真下台，將涉及數百名中共高級官員和高級將領，代價慘重；習近平若成功反擊，那麼中共不是重回習近平時代，就是領導權趨於分裂。

習近平 中共

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