中企想參加美CES 遭「前所未有」拒簽 有邀請函也沒用

美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）即將於明年初舉行，近期有許多中國參展企業的員工表示，儘管持有參展邀請函，仍被拒發美國簽證。圖為2024年消費性電子展（CES）。(路透)

美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES ）即將於明年1月8日至10日舉行，目前已有4000多家企業參展，但近期有許多中國參展企業的員工表示，儘管持有參展邀請函，仍被拒發美國簽證 。有相關人士認為，這是美國政府意圖減少中美交流的又一個例證。

新加坡「聯合早報」引述香港「南華早報」29日報導，一位28歲北京科技公司市場人員表示，在申請簽證時提供了CES邀請函，但仍被拒簽，面試官似乎完全沒考慮這個邀請函的內容，在與業內同事交流後，她得知許多其他企業也面臨類似問題，「如果提到參加CES，簽證被拒的可能性高達90%。」

紐約諮詢公司iMpact創始人佩雷拉（Chris Pereira）在LinkedIn上表示，他近期在一場針對中國公司的活動時發現，參會的40家公司中約一半員工持有CES正式邀請函，仍被拒簽，「這對CES這類展覽來說前所未有，即使在新冠疫情期間申請，都可以獲得參加CES的簽證。」佩雷拉認為，這是美國政府意圖減少中美交流的又一個例證。在此之前，美政府已經減少了中美航班、貿易和對話。

據了解，CES是全球最大、影響最為廣泛的消費電子展覽會，每年1月在美國拉斯維加斯舉辦。該展每年都有來自世界各地的企業專業人士和媒體齊聚一堂，共同探討和見證最新科技的發展。佩雷拉表示，「看到這樣的活動也受到了影響，真是令人沮喪。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，CES是中國企業與全球企業交流合作的重要平台，多年來中國企業一直是主要參展力量。希望美國採取切實行動，減少簽證與入境等政策障礙，支持兩國在商務、科技等領域的更多交流。

自1991年以來，中國企業一直在CES上保持著強大影響力。南華早報統計，2018年共計有1551家中企參加CES，創下歷史紀錄，占所有參展商三分之一以上。但此後受中美貿易爭端及疫情影響，陸企參與CES的人數大幅波動。2019年下降到1213家，在2020年跌至約1000家，2021年驟降到210家，2022年為159家，2023年略升493家。2024年1月，因中美貿易關係相對緩和，CES展會上的陸企數量大幅增加，至1114家。

魯中晨報報導，對於參展中企遭大規模拒簽，CES發言人表示：「我們鼓勵美國政府加快並批准因正當商業原因前往美國的個人的簽證。」

中國駐美國大使館發言人回應稱，CES是中國企業與世界各地企業交流合作的重要平台。多年來，中國企業一直是參展商的主力軍。「我們希望美方與中方共同努力，減少簽證和入境等政策障礙，採取切實行動鼓勵和支持兩國工商界、科技界和其他領域的人員開展更多交流。」