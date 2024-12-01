政策發威、美關稅效應…中製造業PMI連二月擴張

中國國家統計局發布資料顯示，在一攬子增量政策發力、對美關稅擔憂推動出口商「搶出口」下，11月製造業採購經理人指數（PMI）較前月回升0.2個百分點至50.3。 （新華社）

中國國家統計局發布資料顯示，在一攬子增量政策發力、對美關稅 擔憂推動出口商「搶出口」下，11月製造業採購經理人指數（PMI）較前月回升0.2個百分點至50.3，連續兩個月保持在榮枯線以上，且創近七個月新高。

其中，生產指數和新訂單指數分別為52.4和50.8，比前月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月以來首次升至擴張區間，表明製造業市場活躍度有所增強。11月生產經營活動預期指數為54.7，比前月上升0.7個百分點，連續兩個月回升，表明多數製造業企業對未來市場信心有所增強。

界面新聞引述經濟學人智庫高級分析師徐天辰分析表示，製造業PMI繼續回升的背後，是政策支持作用進一步顯現。一方面，「以舊換新」行動帶動汽車、家電等耐用品產銷，輪胎開工率顯著上升；另一方面，財政政策發力，財政資金到位，支援重大專案加速施工，帶動重化工領域需求。

東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青指出，在存量和增量政策發力下，近期汽車銷量、房市成交量、基建施工資料都有明顯改善。此外，出口也繼續處於較強狀態，這些都對11月製造業供需兩端形成較強拉動。

年關將至，不少政府投資專案將「趕進度」，分析師普遍認為，隨著穩增長政策持續落地，12月製造業景氣度有望繼續改善。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，由於美國總統當選人川普 曾揚言，上任後將對中國商品徵收高關稅，潛在威脅促使中國廠商正積極出貨，全球積極囤貨。

王國臣指出，雖然川普明（2025）年1月就職，但應該是陸續實施課高關稅，關稅若一口氣全面生效、可能會對經濟造成巨大的負面衝擊。所以中國明年上半年製造業PMI將持續高於50榮枯線，並繼續留在擴張區間。

不過王國臣提醒，中國積極出貨可能會造成貨櫃缺櫃，屆時各大港口都出現貨櫃供應緊缺現象，導致運價再飆漲、外貿貨物積壓嚴重，不僅導致塞港，還會進而抑制製造業PMI。

非製造業PMI方面，11月非製造業商務活動指數為50.0，比上月下降0.2個百分點。