我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

政策發威、美關稅效應…中製造業PMI連二月擴張

記者陳湘瑾、林宸誼／綜合報導
中國國家統計局發布資料顯示，在一攬子增量政策發力、對美關稅擔憂推動出口商「搶出口」下，11月製造業採購經理人指數（PMI）較前月回升0.2個百分點至50.3。 （新華社）
中國國家統計局發布資料顯示，在一攬子增量政策發力、對美關稅擔憂推動出口商「搶出口」下，11月製造業採購經理人指數（PMI）較前月回升0.2個百分點至50.3。 （新華社）

中國國家統計局發布資料顯示，在一攬子增量政策發力、對美關稅擔憂推動出口商「搶出口」下，11月製造業採購經理人指數（PMI）較前月回升0.2個百分點至50.3，連續兩個月保持在榮枯線以上，且創近七個月新高。

其中，生產指數和新訂單指數分別為52.4和50.8，比前月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月以來首次升至擴張區間，表明製造業市場活躍度有所增強。11月生產經營活動預期指數為54.7，比前月上升0.7個百分點，連續兩個月回升，表明多數製造業企業對未來市場信心有所增強。

界面新聞引述經濟學人智庫高級分析師徐天辰分析表示，製造業PMI繼續回升的背後，是政策支持作用進一步顯現。一方面，「以舊換新」行動帶動汽車、家電等耐用品產銷，輪胎開工率顯著上升；另一方面，財政政策發力，財政資金到位，支援重大專案加速施工，帶動重化工領域需求。

東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青指出，在存量和增量政策發力下，近期汽車銷量、房市成交量、基建施工資料都有明顯改善。此外，出口也繼續處於較強狀態，這些都對11月製造業供需兩端形成較強拉動。

年關將至，不少政府投資專案將「趕進度」，分析師普遍認為，隨著穩增長政策持續落地，12月製造業景氣度有望繼續改善。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，由於美國總統當選人川普曾揚言，上任後將對中國商品徵收高關稅，潛在威脅促使中國廠商正積極出貨，全球積極囤貨。

王國臣指出，雖然川普明（2025）年1月就職，但應該是陸續實施課高關稅，關稅若一口氣全面生效、可能會對經濟造成巨大的負面衝擊。所以中國明年上半年製造業PMI將持續高於50榮枯線，並繼續留在擴張區間。

不過王國臣提醒，中國積極出貨可能會造成貨櫃缺櫃，屆時各大港口都出現貨櫃供應緊缺現象，導致運價再飆漲、外貿貨物積壓嚴重，不僅導致塞港，還會進而抑制製造業PMI。

非製造業PMI方面，11月非製造業商務活動指數為50.0，比上月下降0.2個百分點。

關稅 川普

上一則

川普重返白宮 中政協常委賈慶國：或改變對台戰略模糊

下一則

深圳日本男童遭刺身亡案 兇手被正式逮捕 動機仍不明

延伸閱讀

中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅
墨西哥恐成中商品後門？加副總理籲美加墨協定夥伴 對中制定一致政策

墨西哥恐成中商品後門？加副總理籲美加墨協定夥伴 對中制定一致政策
川普喊加關稅 標普全球示警：衝擊車商核心獲利達17%

川普喊加關稅 標普全球示警：衝擊車商核心獲利達17%
川普揚言課徵加墨25%關稅 傳杜魯多急抵佛州會川

川普揚言課徵加墨25%關稅 傳杜魯多急抵佛州會川

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
伊鵬3號20日停在卡特加特海峽。路透

蓄意拖錨航行？中國船疑毀海底通訊電纜 遭歐洲軍艦包圍

2024-11-27 12:31

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說