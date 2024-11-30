供應鏈戰 中國12月管制鎢出口 韓將恢復開採 美不擔心

雖然中國12月1日起將限制關鍵金屬鎢的出口，但南韓的上東礦場即將恢復開採。(美聯社)

中國從12月1日起，將開始限制關鍵金屬鎢的出口，這是一種用在武器和半導體的極堅硬金屬。中國控制了80%的供應鏈 ，外界認為，中國可能發起供應鏈戰爭。但市場並不擔心，南韓 大礦場上東即將恢復開採。

美國9月已對中國出口的鎢增加25%的關稅，川普 上台後預計會再調高至50%。Hallgarten & Company的礦業策略師Christopher Ecclestone指出，鎢價上漲會使得開採變得更「有利可圖」。

於此同時，南韓首爾以東十多個小時車程、擁有世上數一數二的鎢礦蘊藏的上東（Sangdong音譯）礦場即將恢復生產。擁有採礦權的加拿大礦商Almonty Industries計畫明年夏季就能恢復到潛在產能的50%，已透過長期供應合約，同意提供上東45%的產量給美國。

應對「川普衝擊2.0」，紐約時報報導稱，中國顯然有了新的應對手段，將發起「供應鏈戰爭」。

美國媒體CNBC報導，中國鎢礦儲量占全球50％，產量占80％，出口主要以氧化鎢粉、碳化鎢粉、棒材等初級產品為主。2023年出口1.9萬噸，一旦限制出口，海外短缺將是高機率事件。