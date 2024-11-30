美商「搶貨潮」升溫 中國國際貨運航班猛增 疫後新高

川普 日前表示明年1月就任美國總統後將對中國進口商品加徵至少10%關稅 。外媒報導指出，為趕在關稅實施前囤積中國商品，美國的「搶貨潮」迅速升溫，近期從中國起飛的國際貨運航班數量達到了疫後新高。許多美國公司向中國廠商下更多訂單以儲備庫存，同時也向消費者以「即將漲價」等宣傳發動促銷，吸引一波買氣。

彭博資訊報導指出，川普贏得美國總統選舉後的幾星期裡，為趕在關稅實施前囤積中國商品的「搶貨潮」迅速升溫，從中國起飛的國際貨運航班數量達到了新高。

根據中國交通運輸部的數據，中國進出國際貨運航班數量上周達到了3485架次，這是自2023年3月、中國解除多年疫情邊境 管控後以來的最高紀錄，也是連續第3周貨運航班數量超過3400架次。官方數據並顯示，今年來截至10月，中國貨運航班數量同比增長了73%，貨船進出港次數也增加了8.3%。公路和鐵路貨運量同樣實現了雙位數的增長。

報導指出，中國正處於出口熱潮之中，今年的出口總值很可能創下歷史新高。而在川普明年1月就任前，美國企業可能會加緊採購，以趕在他對來自中國、墨西哥、加拿大等國加徵新關稅之前完成囤貨，這可能將進一步推高出口總值。

據中國海關總署11月7日公布數據顯示，中國10月出口大幅增長，同比增長12.7%至3090.6億美元，進口同比減少2.3%至2133.4億美元。

報導並引述國際貨運預訂和支付平台Freightos集團研究負責人萊文（Judah Levine）在一份報告指出，雖已近12月，但中國的航空貨運價格尚未暴漲，貨運公司繁忙，但尚未超負荷運轉。他認為，新增加的運輸能力以及發貨人提前計畫所做調整，可能足以防止年底前運價極端攀升和貨運擁堵的情況發生。

另據華爾街日報報導，許多美國人近日收到促銷電郵，比如，戶外用品零售商Tarptent推出部分帳篷可享35%折扣，並強調「隨著潛在關稅的接近，它們可能是最優惠的價格」，短視頻平台TikTok上的一些KOL也藉此向消費者促銷大量購買。而同時，一些美國公司也趕在關稅實施前向中國製造商訂購更多產品做為庫存存，以避免漲價。