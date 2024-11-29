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殲20伴飛 第11批韓戰中國烈士遺骸70年後回家了

中國新聞組／北京29日電
載運烈士遺骸的運20與伴飛的殲20飛過掛有「忠魂不泯 浩氣長存」標語橫幅的軍用卡車上空。 （新華社）
載運烈士遺骸的運20與伴飛的殲20飛過掛有「忠魂不泯 浩氣長存」標語橫幅的軍用卡車上空。 （新華社）

中國28日在瀋陽舉辦第11批在韓中國人民志願軍烈士遺骸迎回儀式，解放軍空軍派出運20接回43名在韓志願軍烈士遺骸及495件相關遺物，並安排兩架殲20伴飛。另外，此次活動中方還安排了港澳台師生代表，於瀋陽桃仙國際機場迎接，希望兩岸學生都能銘記這段歷史，共同繼承偉大的民族精神。

綜合香港文匯報等媒體報導，中韓雙方於28日上午移交在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物，現場多名港澳台師生對現場迎接烈士歸國的氛圍十分感動，「當飛機飛過我們頭頂，停在我們身邊時，我不禁為他們感嘆，終於回來了！」多名學生更表示，看到「鮮血灑疆土、忠魂歸故里」的標語時，那些曾經見過、聽過的戰場上的故事更為生動有力。

正當第十一批在韓志願軍烈士遺骸歸國之際，在瀋陽的百歲志願軍老戰士王鳳和緊緊注視著迎回儀式現場的電視轉播屏幕，當裝有烈士遺骸的棺槨被禮兵懷抱並緩緩接下飛機時，剛剛從一場大病中恢復過來的他挺直腰背，向這些曾經的戰友莊重敬禮。「抗美援朝戰友們，你們回到了祖國，祖國人民歡迎你們，我向你們敬禮！」

根據安排，第十一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸安葬儀式將於11月29日10時在瀋陽抗美援朝烈士陵園志願軍烈士紀念廣場舉行，港澳台青年學生也將一同參與。

禮兵將殮放志願軍烈士遺骸的棺槨從專機上護送至棺槨擺放區。（新華社）
禮兵將殮放志願軍烈士遺骸的棺槨從專機上護送至棺槨擺放區。（新華社）

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