中國交通運輸部長赴俄 共商推動北極航道

中俄積極推進北極航道開發。（路透）

根據中國交通運輸部消息，中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會第一次會議25日在俄羅斯 舉行。出席會議的交通運輸部長劉偉表示，這是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，中方願與俄方一道，提升北極航運競爭力，攜手保障北極航行安全，推動極地船舶建造取得新進展。

中俄正加速推進北極航道開發合作。北京在2018年初公布「冰上絲綢之路」計畫，凖備開發穿越北極圈的海運通道。北極航道連結巴倫支海與白令海峽，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心，是大西洋和太平洋之間最短的航線，在海上物流、自然資源與地緣戰略上皆具意義。

此前，中國國務總理李強 8月21日在俄羅斯與俄總理米舒斯京共同主持中俄總理第29次定期會晤，根據雙方簽署的聯合公報，中俄決定擴大北極互利合作，在北極航道分委會框架內，開展務實對話，在航運開發等方面，加強合作。

根據交通運輸部消息，應俄羅斯國家原子能集團邀請，劉偉於24至25日赴俄羅斯出席會議，與北極航道分委會俄方主席、原子能集團總經理利哈喬夫舉行會談，並進行工作訪問。

劉偉在會議中指出，北極航道分委會是中俄總理定期會晤委員會下成立的新工作機制，是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，也是共享經驗、共謀發展的重要管道。本次會議雙方就北極航道分委會機制架構、合作目標等達成一系列重要共識，並取得了豐碩成果。