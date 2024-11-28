美企「趕集」鏈博會：中仍是最佳夥伴 續深耕中國市場

參觀者27日在鏈博會先進製造鏈展區參觀一款輪轂電機產品。(新華社)

作為全球首個以供應鏈 為主題的國家級展會，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會於26日至30日在北京舉行。本屆鏈博會境外參展商占比從首屆的26%上升到32%，其中美國企業占比居首，蘋果、特斯拉 、谷歌、美光、沃爾瑪、麥當勞 等爭相「趕集」參會，釋放出繼續深耕中國市場、仍將中國視為全球最佳供應鏈合作夥伴的強烈信號。

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香港文匯報報導，「我的行走能力提升了30%，十個手指『進化』出感知和觸覺，無論是輕握脆弱的雞蛋還是搬運沉重的箱子都遊刃有餘。明年將會有超過1000個我的『同胞』們在工廠幫助人類完成生產任務。」特斯拉展台上，人形機械人吸引了不少參觀者駐足，人們驚嘆於機械人所展現出的智能與靈活性，紛紛討論着它們將如何改變工作、生活方式，以及對未來社會的積極影響。

據了解，本屆鏈博會特斯拉攜全球銷量冠軍車型Model Y、給消費者帶來「貼地飛行」體驗的Model 3高性能版及中國智造的多個電動車重要部件亮相。Model 3和Model Y是兩款由上海超級工廠製造並出口歐洲、亞太多個國家和地區的車型，是特斯拉與「中國智造」的結晶。

在美光展台的背景牆上，「深耕存儲領域 賦能數字中國」幾個綠藍色大字十分吸睛。過去20多年間，中國已成長為美光全球最大的市場之一。現場工作人員介紹，美光在中國的運營布局主要在西安、上海、北京、深圳四地，西安打造的是全球卓越製造中心，上海有研發設計中心，北京和深圳是客戶實驗室。美光展台重點展示了數據中心、客戶端、手機及汽車智能等四大領域的尖端技術。

「麥當勞中國最近正在探討將在華東地區再建設一個新的、可能規模相對小一些的食品產業園。」麥當勞中國供應鏈副總裁施雲在會上透露。