單方面免簽證 中國：盼日本「相向而行」

在宣布單方面給予日本免簽入境優惠後，中國外交部發言人毛寧25日呼籲日本，能與中國「相向而行」。（歐新社）

中國官方22日宣布擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對包括日本 等九國持普通護照人員試行免簽政策。中國還將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。另外，中國通知日本，將撤除在釣魚 島日本經濟海域內的浮標。有專家表示，這是為應對美國總統當選人川普上台，並挽救經濟而低頭。

中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上稱，希望日方與中國相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。

日本朝日電視台記者在25日中國外交部例行記者會上提問稱，上周中國發表對日試行單方面30天的免簽政策，中國的立場是希望共同提升雙方人員往來便利化水平，要求雙方面的免簽措施。這樣的態度變化是出於什麼原因？

毛寧回應稱，「中國政府始終高度重視便利中外人員往來，我們當然希望日方同我們相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。」

日本經濟新聞報導，中國基於「互惠主義」，一直要求日方放寬中國人簽證 條件，但日本目前不接受互免簽證。新冠疫情前，也只有中國對日本單方面免簽，日本很難全面接受中國要求。

報導指出，鑒於中國方面的舉措，日本正在推進商討放寬對中國人的入境簽證，包括申請手續簡化等。

另據日本共同社報導，中國已通知日本，將撤除在釣魚島日本經濟海域內的浮標。自由亞洲電台報導，加上9月宣布逐步重新進口日本水産，中國種種對日示好行徑，有學者分析指出，在中國經濟持續低迷，以及川普即將上台，可能對中國實施更大規模圍堵，北京趕著向日本示好，希望獲取戰略和經濟利益，減緩經濟硬著陸衝擊。

報導指出，中國近日對日本「有求必應」的舉措，還有中國駐大阪總領事薛劍在社交媒體X平台發文，替「令和新選組」候選人拉票，違反外交官不得干涉駐在國內政的規定。在日方透過外交渠道要求刪除貼文後，中方已「從善如流」。種種示好行徑，迅速在中國網路炸鍋，中國網友玻璃心碎滿地。有網友留言，「只有我們底層人銘記歷史」、「負債100個都不難受，看到這些我的心莫名的痛」。