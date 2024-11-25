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阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

憂被踢出「美墨加協定」 墨西哥擬禁用中國製零件

記者陳宥菘／綜合報導
墨西哥總統薛恩鮑姆22日表示，政府已開始一場運動，要求企業用本地製造的零件取代大陸零件。（歐新社）
墨西哥總統薛恩鮑姆22日表示，政府已開始一場運動，要求企業用本地製造的零件取代大陸零件。（歐新社）

墨西哥最近因成為「中國製」零件和產品進入北美的管道而受到抨擊，尤其擔心再次當選美國總統的川普、以及面對民意危機的加拿大總理杜魯多，可能試圖讓墨西哥退出「美墨加協定」（USMCA），墨西哥總統薛恩鮑姆22日表示，政府已開始一場運動，要求企業用本地製造的零件取代中國製零件。

美國之音報導，薛恩鮑姆22日表示，政府有一個計畫，旨在取代這些來自中國的進口產品，並在墨西哥生產其中大部分產品，由墨西哥公司生產，或者主要由北美公司生產。報導指，雖然薛恩鮑姆聲稱，墨西哥自2021年全球供應鏈危機以來一直在為此而努力，但這似乎是一場硬仗，晶片生產回遷美國也面臨巨大挑戰。

根據協定，美國和外國汽車製造商將工廠遷至墨西哥，以利用較低工資，墨西哥因此獲得了數萬個就業機會，但中國零件甚至整車亦可利用這個安排進一步掏空美國汽車業。在中美地緣政治風險下，透過在墨西哥本土生產再出口至美國的「近岸外包」蔚為熱潮。

川普在競選時承諾將推行一系列關稅，其中也有點名墨西哥。法廣報導，薛恩鮑姆22日說，在墨西哥與加拿大和川普的會晤中，墨方將表明（中國）產品通過墨西哥進入（北美）的說法是錯誤的。

墨西哥經濟部長埃布拉德21日則表示，墨西哥明年將開始在本地生產微晶片，「當然，它們還不是最先進的晶片，但我們將開始在這裡生產」，「我們正在做的是進行一項改革，使其幾乎與美國現有的規定完全相同，這樣我們就可以解決這個問題，」埃布拉德說。

美墨加協定（USMCA）於於2018年11月30日簽署、2020年7月1日生效，取代1994年生效的北美自由貿易協定（NAFTA）。墨西哥金融集團Banco Base分析，美加將在2026年的審議中對墨西哥採取強硬態度。

另有專家認為，完全放棄該協定的可能性不大。曾在川普第一任期政府中擔任美國貿易副代表的馬奧尼9月在德州貝克研究所的演講中表示，美國可能不會終止該貿易協定。但隨著對該協議的批評聲浪越來越大，美國可能會拖延數年才能續約。

墨西哥 川普 晶片

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