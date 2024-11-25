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限韓令有解？中韓部長時隔5年半會談 籲大眾文化加強合作

記者陳宥菘／綜合報導
南韓文化體育觀光部長柳仁村（左）23日在上海與中國文旅部長孫業禮會談。（取材自「半島留學」微信公眾號）
南韓文化體育觀光部長柳仁村（左）23日在上海與中國文旅部長孫業禮會談。（取材自「半島留學」微信公眾號）

南韓文化體育觀光部長柳仁村23日在上海與中國文旅部長孫業禮舉行會談，柳仁村呼籲中韓在大眾文化領域加強合作，孫業禮則提議兩國文旅部長和部門定期交流，希望南韓分享文創內容的成功案例。

這是中韓兩國文旅部長時隔5年半首次舉行會面，從媒體釋出的會談內容，中國娛樂圈多年來的「限韓令」似有望解除。

韓聯社報導，柳仁村在會晤中說，今後在大眾文化領域，若韓中聚力合作，便可一道叩開世界市場之門。若南韓電影在中國火熱上映，更多演出搬上舞台，也會帶動中國地方經濟發展。他還提到，明年南韓將舉辦亞太經合會（APEC）峰會，2026年則輪到中國擔任主席國，希望兩國以此次會談為契機，攜手讓文化合作之花在明、後兩年綻放。

孫業禮則說，希望分享南韓文創內容的成功案例。他還提議，定期舉行兩國文旅部長會談和部門間的交流，促進博物館、美術館和圖書館及影院等兩國文化機構和藝術團體間的交流，並擴大兩國企業間交流。

據報導，雙方商定，為活絡文化藝術、文創內容和旅遊領域的交流，將定期舉行文旅部門高級別會談和工作層級協商機制會議，討論具體合作方案。

在促進雙邊旅遊上，中國已有動作。中國外交部本月1日宣布，自8日起對南韓等九個國家持普通護照旅客試行免簽政策，這是1992年中韓建交以來，南韓首次被列入中國免簽。

2016年，南韓決定引進美國薩德飛彈防禦系統，中國隨後發動「限韓令」，包含限制南韓藝人在中國舉辦演唱會、限制韓劇播放，同時禁止兩國在娛樂文化產業合作等一連串措施反制南韓。不過，中國官方否認實施限韓令。

南韓 觀光 博物館

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