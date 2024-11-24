中拚數據資源共享 將建上百個「可信數據空間」

全球實踐探索過程中，可信數據空間成為構建數據共享信任機制、推動數據規模化流通利用的一種行之有效的解決方案。圖為早前，重慶市永川區智慧城市數字指揮大廳，工作人員利用生態環境智慧綜合監管平台進行監測、分析。（新華社）

中國加速發展全國一體化數據市場，國家數據局23日發布「可信數據空間發展行動計畫（2024-2028年）」（下稱「計畫」），將興建100個以上可信數據空間，打造廣泛互聯、資源集聚、生態繁榮、價值共創、治理有序的可信數據空間網絡，這也是中國國家層面首次針對新型數據基礎設施進行前瞻性的系統布局。

香港大公報報導，可信數據空間指的是一種全新的數據流通利用基礎設施，具備數據可信管控、資源交互、價值創造三類核心能力，可聯接多方主體，實現數據資源共享，是支撐構建全國一體化數據市場的重要載體。

「計畫」提出，到2028年可信數據空間運營、技術、生態、標準、安全等體系將取得突破，中國要建成100個以上可信數據空間，提升各領域數據開發開放和流通使用水平，初步形成與經濟社會發展水平相適應的數據生態體系。

「計畫」主要包括三大行動：一是實施可信數據空間能力建設行動，通過構建可信管控能力，提高資源交互能力，強化價值共創能力，打造可信數據空間的核心能力體系。二是開展可信數據空間培育推廣行動，主要是布局企業、行業、城市、個人、跨境五類可信數據空間建設和應用推廣，探索各類數據空間的場景創新、模式創新、機制創新。三是推進可信數據空間築基行動，圍繞制訂關鍵標準、攻關核心技術、完善基礎服務、強化規範管理、拓展國際合作五個方面，全面夯實可信數據空間發展基礎。

「計畫」還明確提出，將探索大模型與可信數據空間融合創新；推動可信數據空間資源管理、服務應用、系統安全等技術工具和軟硬件產品研發等。另將拓展國際合作，透過G20、金磚國家、上海合作組織等多邊框架，探索建立可信數據空間對話合作機制，形成發展共識。