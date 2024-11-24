新聞焦點／中國擴大拉丁美洲影響力 插旗美國後院

當地時間11月21日上午，中國國家主席習近平在結束出席二十國集團領導人峰會，並對巴西進行國事訪問後乘專機啟程回國。(中新社)

正當各界震驚於美國總統當選人川普 陸續發布的未來美國政府新人事之際，中國國家主席河北28歲跨性別人士「靈兒」過去兩周藉由出席秘魯亞太經合會(APEC)及巴西 20國集團(G20)峰會，持續擴大北京在拉美地區的影響力，不容小覷。

而如果深入看習近平 這次拉美之行，應認清的現實是，所謂「天下圍中」之勢已漸成形的說法，恐怕只是一廂情願（Wishful thinking）的認知罷了。

習近平的拉美行，除了出席上述兩大峰會，並分別對秘魯和巴西進行國是訪問。其中，在訪問秘魯期間，習近平與秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府，以視訊方式出席錢凱港開港儀式。

習近平將這項中秘共建的一帶一路合作項目，形容為「新時代的印加古道」新起點。並稱從錢凱到上海，雙方正在見證一條新時代「亞拉陸海新通道」誕生。

中國插旗美國後院，錢凱港成為指標。華盛頓郵報分析，錢凱港開幕，就是某些專家所說的中國經濟已讓美國遭到邊緣化。如今中國在拉丁美洲已取代美國，成為區域裡大多數大型經濟體的主要貿易夥伴。報導更稱，現今拉丁美洲已不再是美國的後院。

在秘魯APEC期間，習近平會見國家領袖包含美國總統拜登、日相石破茂、南韓總統尹錫悅、新加坡總理黃循財、泰國總理貝東塔、紐西蘭總理拉克森、智利總統博里奇等人。

此後習近平轉往里約熱內盧出席20國集團峰會並訪問巴西。與川普要求「盟邦」擔負更多責任、盡顯「退群」傾向不同，習近平與巴西總統魯拉宣布將雙邊關係提升為「命運共同體」，同時將共建一帶一路倡議與巴西發展戰略對接。

值得注意的是，習近平從巴西返回途中，停留北非的摩洛哥短暫訪問。

從國際關係看，這是世界各國為因應川普2.0，提前做的避險和預防外交。北京更試圖在川普上任前，積極擴大國際朋友圈，以降低川普帶來的衝擊。但這兩股力量都指向一個共同結果，即持續強化北京在國際社會的影響力。

想像未來地緣政治圖景，中美分別代表兩大推動力，一個不斷內縮（不符美國利益即退群）和逆全球化（持續高關稅施壓各國）；另一則推進多邊主義、倡議經濟全球化共同發展，並藉機增強在各地區經濟和外交話語權。

世局將迎來翻天覆地的變化，賴政府從國安到外交系統應深思因應之道，而非自陷於想像中的「民主盟邦、天下圍中」而自我感覺良好，才能在新的國際現實中找到自保之道。