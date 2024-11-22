中載人登月任務完成技術攻關 進入初樣研製階段

中國載人登月任務全面進入初樣研製階段。圖為月面著陸器下降著陸於月面預定區域示意畫。（取材自中國載人航太工程辦公室）

中國載人航天工程總設計師周建平21日在深圳召開的第六屆載人航天學術大會上表示，中國載人月球探測工程載人登月任務已經完成了前期的關鍵技術攻關和深化論證，目前全面進入了初樣研製階段。

新華社報導，根據計畫，中國將在2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗等，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成登、巡、採、研、回等多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力。

今年是神舟一號發射成功25周年。25年來，中國載人航天工程已經圓滿完成34次飛行任務，將38人次航天員送入太空 。

載人航天工程總設計師周建平指出，目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、載人月球車等初樣產品正在緊張研製過程中。不少初樣產品已經研製出來，正在進行相關測試。

「這說明我們擁有了一定規模的優秀航天員隊伍，他們所積累的太空飛行的經驗，一定會對未來的載人登月任務提供經驗，也是提供人力資源的充分保證，這正是我們載人登月任務的非常重要的基礎。」周建平說。

截至目前，中國已經先後選拔了四批航天員。據了解，航天員隊伍未來不僅要完成空間站任務，還要執行載人登月任務。