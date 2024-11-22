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刺激外貿增長 商務部祭9招 加大外企融資支持力度

記者陳湘瑾╱綜合報導
為促進外貿穩定增長，中國商務部官網21日公告「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」。(美聯社)
為促進外貿穩定增長，中國商務部官網21日公告「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」。(美聯社)

為促進外貿穩定增長，鞏固和增強經濟回升向好態勢，中國商務部官網21日公告「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」，推出包括加大對外貿企業的融資支持力度、優化跨境貿易結算等九項措施，要各部門密切追蹤外貿運行情況、分析形勢變化，幫助外貿企業穩訂單拓市場，為經濟持續回升向好提供有力支撐。

通知指出，在金融機構方面，要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，支持企業開拓多元化市場，鼓勵相關保險公司加大對專精特新「小巨人」和「隱形冠軍」等企業的承保支持力度；要加大對外貿企業的融資支持力度；鼓勵金融機構為外貿企業提供更多匯率風險管理產品，幫助企業提升匯率風險管理水平。

在出海服務方面，促進跨境電商發展，持續推進海外智慧物流平台建設，支持有條件的地方建設跨境電商服務平台，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務；擴大特色農產品等商品出口，加大促進支持力度，指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施，為出口營造良好外部環境。

此外，支持關鍵設備、能源資源等產品進口，完善再生銅鋁原料等產品進口政策，擴大再生資源進口；推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展。加強第三方碳服務機構與外貿企業對接。積極發展邊境貿易，推進邊民互市貿易進口商品落地加工。

在人員往來方面，吸引和便利商務人員跨境往來，完善貿促機構展覽公共服務平台和服務企業數位化平台，加強展會資訊服務和對外宣傳推廣。推進與更多國家商簽互免簽證協定，有序擴大來陸單方面免簽政策適用國家範圍等政策。

最後是提升外貿海運保障能力，支持外貿企業與航運企業加強戰略合作。按規定落實失業保險穩崗返還、創業擔保貸款及貼息等政策，大力推廣「直補快辦」經辦模式，降低企業經營成本。將重點外貿企業納入企業用工服務保障範圍，加強人社專員指導服務。

保險 匯率 融資

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