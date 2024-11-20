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G20外長會議 中俄聚焦烏戰、朝鮮半島問題 加強戰略合作

中國新聞組╱北京20日電

中國外交部長王毅19日在G20峰會期間與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤，聚焦兩國關係、烏克蘭、朝鮮半島局勢和多邊機制合作等問題。

法廣報導，俄羅斯外交部聲明顯示，俄中確實處於發展全面合作夥伴戰略關係的前所未有的階段。

中國外交部在一份聲明中說，王毅表示北京願與俄羅斯共同努力，進一步加強雙邊「全面戰略協作」；同時願與俄方進一步加強協作對接，推動中俄全面戰略協作不斷煥發新活力。

中俄雙方還就烏克蘭危機和朝鮮半島局勢交換了意見，但沒有提供更多細節。

報導指出，此次中國與俄羅斯外長G20峰會會晤正值莫斯科入侵烏克蘭1000天之際，中俄展示加強雙邊會合作關係，美國和歐盟等國家則對俄羅斯官員和企業等進行制裁。

路透分析指出，此前俄羅斯總統普亭到訪北京，當時中俄兩國宣布建立「無限制 」的夥伴關係，隨後在2022年2月，俄羅斯總統普亭決定進攻烏克蘭，引發了第二次世界大戰以來歐陸最慘烈的陸地戰爭。

中國國家主席習近平今年5月與到訪的俄羅斯總統普亭再次會晤，並且承諾中俄兩國將進一步聯合，開創夥伴關係的「新時代」；隨後在今年10月，習近平和普亭在喀山金磚國家領導人峰會期間的再次會晤，探討兩國關係發展戰略。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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