英相晤習近平時提到黎智英 現場氣氛突變、英媒被清場

習近平（右）在巴西G20峰會期間會見英國首相施凱爾（左）。(路透)

中國國家主席習近平 18日在巴西出席20國集團（G20）峰會期間會見英國首相施凱爾 。這是習近平時隔6年再度會見英國首相，習近平呼籲英方，應理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信。但在施凱爾提及香港和「黎智英 案」時，中方官員突然起身驅離現場英國媒體。

工黨籍的施凱爾甫於7月就任，這是兩人首度會晤，也是自2018年2月習近平與時任英相梅伊會面以來，再次和英相會面。

綜合英國衛報等外電，施凱爾向習近平提到北京對英國會議員實施的制裁措施，包括在野最大黨保守黨的前內政副大臣圖根哈特、前外交副大臣甘尼和該黨前黨魁史密斯，以及擁有英國籍的香港蘋果日報創辦人黎智英遭關押的處境。施凱爾並希望盡快在北京或倫敦與中國總理李強會面。

施凱爾提及，樂見英國外交大臣拉米10月與中國外長王毅會面，討論兩國各自關切的議題，包含人權和對英國國會議員的制裁。

施凱爾並提到，英國將是一個可預測、具一貫性，且致力於法治和多邊體系的主權行為者。他肯定8月與習近平通話時，習近平表現「坦率」，而在今天的會談，施凱爾稱自己也將展現同樣態度。

施凱爾也指出，十分期待財政大臣里夫斯與中國國務院副總理何立峰在明年初登場的英中經濟財金對話（EFD）會面，以探索更多投資計畫及英國企業享有更公平待遇的可能性。何立峰是英中EFD的中方領頭人。

施凱爾接著提及英方關切壹傳媒集團創辦人黎智英在獄中健康惡化消息，下個月將滿77歲、具英國公民身分的黎智英遭港府指控違反國家安全法，迄今已遭監禁近4年。但就在施凱爾提及黎智英時，現場英國媒體記者遭中方官員匆匆驅離。 彭博指出，整場會談遭中方嚴密管控。

中國外交部發布，習近平會見施凱爾時稱，中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，應理性客觀看待對方發展，加強戰略溝通，增進政治互信。