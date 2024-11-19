川普明年1月返白宮 WSJ：貿戰2.0 中國唯有振內需一途

美國總統當選人川普(右)揚言上任後將對所有從中國進口的產品徵收60%的關稅，中國據稱已準備因應策略。圖為中國國家主席習近平和川普合影。（路透資料照片）

美國總統當選人川普明年1月將重返白宮，華爾街 日報分析，中國應對「貿易戰2.0」將比上次艱難許多。全球針對中國商品的貿易壁壘不斷上升，加上中國國內房地產崩盤、地方政府債台高築，中國除了提振國內消費外，也從制定反外國制裁措施、避開敏感產業發展出口貿易等方面著手應對，避免束手待斃。

據中央社引述華爾街日報報導，川普2018年對中國製造的洗衣機、太陽能電池板、鋼鐵和鋁徵收了最高25%的關稅 。而在拜登任內，美國上調了對中國電動汽車、清潔能源設備和半導體徵收的關稅。

報導指出，中國很好地應對第一階段的貿易衝突，不僅將出口轉向俄羅斯和東南亞鄰國等其他市場，其電動車還占據了全球領先地位。第一次貿易戰的結果是，自2018年以來，中國商品在美國進口中所占份額雖下降，但在全球製造業和全球商品出口中的份額卻上升了。

不過有些國家早已對中國低價產品損害本土企業感到不滿，歐洲、亞洲和拉美不斷提高關稅與增加反傾銷調查，印度和巴西等多個大型經濟體也都在設法保護本土產業，使中國不能指望外銷來消化不斷膨脹的工業產出。

報導引述諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的高級中國經濟學家伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）說：「如果其他國家的應對方式也是設置貿易壁壘，屆時中國面臨的挑戰將大得多。」

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的數據顯示，若美國對中國進口商品徵收60%的關稅，將使美中貿易減少高達70%，屆時中國在美國進口貿易中所占份額將從2023年的14%左右降至僅有4%。

瑞銀（UBS）估計，60%的關稅實施後的一年裡，中國經濟成長速度將降低約1.5個百分點。

報導指出，中國確實可以用一些措施減輕關稅衝擊，如降息、人民幣貶值，或向出口商提供退稅等優惠政策。中國也可以採取報復措施，對美國產品加徵關稅，或限制晶片等高科技製造業的關鍵礦產供應。中國也試圖透過對美國盟友實施免簽、降低進口關稅或其他鼓勵貿易措施，應對潛在關稅上調影響。

但在中國正面臨房地產行業崩盤、消費者信心低落、地方政府債務高達數兆美元的艱難處境，此次面對關稅上調將更加吃力。一些經濟學家認為，這可能促使中國國家領導人習近平採取他一直抵制的作法，提振國內消費，因為中國已經沒有其他選項來推動經濟增長。

而在過去八年中，中國制定了一些應對外國投資 的措施。法廣報導，這些行政措施或多或少有些激進，如允許中國政府將某些外國公司列入黑名單，如果對中國的制裁進一步嚴厲，這將對全球商品供應鏈產生真正的影響。

另外，北京正在權衡利弊，如果美國加強保護主義措施，中國將尋找新的合作夥伴來維持出口帶動的經濟模式來保持貿易順差，並設法繞過敏感行業，選擇其他領域來發展出口貿易，特別是選擇那些需要大量外國投資的國家。