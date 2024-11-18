珠海航展落幕／頂流文創被瘋搶 半真槍1套2萬元…3天賣光

珠海航展要價2萬元的半真槍三天就被搶光。（取材自微博）

珠海航展閉幕，除了眾多「大國重器」吸引目光，文創商品買氣也十分火爆。一款2萬元（人民幣，約2781美元）的半真槍商品限量135套，三天就賣光，成為航展上的「頂流文創」；飛行夾克等相關商品在直播間被秒殺，連俄國 功勳飛行員都入手殲20和殲 35戰機模型，被網友笑稱是「首個海外訂單」。

綜合荔枝新聞、南方都市報等媒體報導，堪稱珠海航展「頂流文創」的半真槍屬於去功能化的真槍「半片」模型，有人好奇買個兩片是否能恢復成真傢伙，賣家直言「想多了」。

此次珠海航展還有多款商品在直播間幾乎一上架就銷售一空。頭部主播辛巴表示自己也是航空迷，他透過短視頻和直播詳細介紹了多款飛機和其背後的故事，講述了中國航空事業的發展史，希望大家了解中國航空的魅力。

雖然這次直播不主打賣貨，但廣大航空迷還是紛紛拚手速下單，航展中最火熱的新一代隱形戰機殲35A模型一上鏈就被搶購一空，殲20、殲16等機型模型也紛紛售罄，辛巴同款飛行夾克只用了幾秒就全數賣光。

辛巴表示，「今天這些文創產品一上架就賣完了。我覺得很多人都喜歡這些文創，但是沒有機會接觸到這些產品，不知道在哪裡買。」

另外，俄羅斯 功勳飛行員謝爾蓋·博格丹在參加珠海航展時也購買了殲20及殲35模型，引起多方關注。有人認為此現象彰顯中國航空製造業進步及戰機魅力，也有專家分析博格丹此舉或是研究學習先進技術，亦或是試探合作可能。