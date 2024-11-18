我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約乾旱持續 野火專門小組成立

WSJ：面對川普2.0貿易戰 中國只能提振國內消費

珠海航展落幕／頂流文創被瘋搶 半真槍1套2萬元…3天賣光

中國新聞組／北京18日電
珠海航展要價2萬元的半真槍三天就被搶光。（取材自微博）
珠海航展要價2萬元的半真槍三天就被搶光。（取材自微博）

珠海航展閉幕，除了眾多「大國重器」吸引目光，文創商品買氣也十分火爆。一款2萬元（人民幣，約2781美元）的半真槍商品限量135套，三天就賣光，成為航展上的「頂流文創」；飛行夾克等相關商品在直播間被秒殺，連俄國功勳飛行員都入手殲20和殲 35戰機模型，被網友笑稱是「首個海外訂單」。

綜合荔枝新聞、南方都市報等媒體報導，堪稱珠海航展「頂流文創」的半真槍屬於去功能化的真槍「半片」模型，有人好奇買個兩片是否能恢復成真傢伙，賣家直言「想多了」。

此次珠海航展還有多款商品在直播間幾乎一上架就銷售一空。頭部主播辛巴表示自己也是航空迷，他透過短視頻和直播詳細介紹了多款飛機和其背後的故事，講述了中國航空事業的發展史，希望大家了解中國航空的魅力。

雖然這次直播不主打賣貨，但廣大航空迷還是紛紛拚手速下單，航展中最火熱的新一代隱形戰機殲35A模型一上鏈就被搶購一空，殲20、殲16等機型模型也紛紛售罄，辛巴同款飛行夾克只用了幾秒就全數賣光。

辛巴表示，「今天這些文創產品一上架就賣完了。我覺得很多人都喜歡這些文創，但是沒有機會接觸到這些產品，不知道在哪裡買。」

另外，俄羅斯功勳飛行員謝爾蓋·博格丹在參加珠海航展時也購買了殲20及殲35模型，引起多方關注。有人認為此現象彰顯中國航空製造業進步及戰機魅力，也有專家分析博格丹此舉或是研究學習先進技術，亦或是試探合作可能。

俄羅斯 俄國

上一則

黑龍江老虎傷人 被咬大爺當時在餵牛 至今「嚇到不敢出門」

下一則

太離譜…常德屋主砸穿28樓外牆造門 「火災方便跑」

延伸閱讀

珠海航展「嬌」點 俄羅斯機模太驚豔 網：有和親需求嗎？

珠海航展「嬌」點 俄羅斯機模太驚豔 網：有和親需求嗎？
胡軍帶航空迷兒子看航展慶生 網：說要開戰鬥機的孩子長大了

胡軍帶航空迷兒子看航展慶生 網：說要開戰鬥機的孩子長大了
又美又颯 解放軍海軍首批艦載機女飛官 亮相珠海航展

又美又颯 解放軍海軍首批艦載機女飛官 亮相珠海航展
AI大型語言模型LLM進步變慢 業者力拚新模型突破

AI大型語言模型LLM進步變慢 業者力拚新模型突破

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地