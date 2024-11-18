習近平罕見點名賴清德 學者：藉此傳訊給川普

美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)

拜登總統16日在秘魯舉行的「亞太經合會」會外會與中國國家主席習近平 會晤，習首次點名台總統賴清德 ，籲美認清賴清德與民進黨的台獨本性、要慎之又慎處理台灣問題。中國學者解讀，習說法「話很重」，可以看出中國對賴清德一開始就不抱幻想。台灣學者解讀，習想藉此傳遞給即將上任的川普 。

中國領導人罕見直接點名批評台灣領導人。上海東亞研究所副所長包承柯受訪表示，習就兩岸問題批判賴清德的台獨理念和思想，當然是「話很重」，可看出中國對「賴清德當局」從一開始就不抱幻想，主因在於賴的520講話強調兩國論後，中國以軍事、法制、經濟等手段震懾台獨分裂勢力，在這麼短的時間、這麼明確的反對台獨是前所未有，因為賴完全踩踏了中國反對台獨分裂所畫下的底線和紅線，也可見兩岸局勢的嚴峻性。

對於此次拜習會，美方再次強調不尋求與中國發生衝突、不會利用台灣問題同中國競爭等，包承柯說，川普政府上任後是否會講相同的話，還需要觀察。他相信，川普第二任會做一些調整，但不會把美國1979年來歷任政府所推行的「一中政策」徹底改變，否則中美在很多問題上都會出現紛爭局面，結果難以預期。包承柯並指，現在中國所重申的內容，也是想要讓川普政府知道北京的態度和期待。

台灣政治大學東亞所教授寇健文表示，習近平將賴清德定性，並預期賴會往實質台獨前進，故敬告美國兩任總統 (拜登和川普) 不要支持賴，也是對賴政府的警告。寇健文說，習近平同時清楚傳遞了中國對民進黨政府未來在兩岸關係走向的預判，顯示中國已經做好了政策上的準備。

台灣政治大學外交系教授黃奎博則表示，值美國政權更替之際，習近平的強硬講話，是希望拜登離任前不要有驚人之舉，例如擴大軍售或給予台灣更多特權；更是給新任的川普政府，先把中美關係框架畫出來，明確中美兩國關係的底線。

針對習近平強調，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中國的四條紅線，不容挑戰。黃奎博說，習把台灣放在第一條，不僅強調了將不惜一切維護中國主權完整，也重申這是美中關係的重中之重。習的說法，不僅是想透過拜習會把訊息傳給白宮幕僚，更是想藉此傳遞給川普及即將上任的幕僚人員。