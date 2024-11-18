最後拜習會 習近平：已準備好與川普政府合作

美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)

中國國家主席習近平 16日在祕魯首都利馬舉行的亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊會晤拜登 總統，並透過翻譯告訴告訴拜登，中國將努力實現與美關係的「平穩過渡」，並準備好與川普 的新一任政府合作；拜登則告訴習近平，雙方直率、坦誠的對話可防止誤判，確保美中兩國之間的競爭不會演變成衝突。

英國廣播公司報導，這是川普重返白宮之前，拜登與習近平最後一次會面； 習近平也藉此表達中國的目標，似乎在向川普和華盛頓下屆政府喊話。

新加坡「聯合早報」報導，北京在拜習會後發布聲明，總結過去四年拜登時代的中美關係經驗，其中包括「新冷戰打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞」。

美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)

習近平強調，中美關係「穩定發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運」。

兩人在會晤期間坦言，拜登執政四年，「中美關係雖然歷經跌宕起伏」；習近平指，「如果兩國做夥伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關係就能得到長足發展；反之，如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關係就會遭遇波折甚至倒退」。

習近平強調，「中國致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標不變，中方願意與美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧」。

美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)

拜登表示，兩個全球強權間的戰略競爭不應升級為戰爭。

他說：「我們兩國不能讓任何競爭演變成衝突，這是我們的責任；過去四年來，我認為我們已經證明了建立這種關係的可能性。」

美中領袖都強調，在緩解貿易和台灣議題等緊張局勢方面取得的進展。

分析師表示，川普將在兩個月後重返白宮，且受到允諾提高對中國進口商品關稅等因素的影響，美中關係可能變得更不穩定。

川普揚言對中國進口商品徵收60%關稅，且已任命高調的對中鷹派人士擔任外交和國防職務。